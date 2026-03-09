中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

中東局勢持續緊繃，行政院長卓榮泰今再邀集相關部會討論因應。會中提及，3月4日至今已協助1421位國人返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在10日回國，當前台股跌幅也尚在預期範圍內；能源方面，經濟部已透過多元調度措施，確保3、4月油氣供應無虞。

行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，卓揆9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為；與會人員包括副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員、部會首長等。

李慧芝表示，會中外交部分析當前局勢，已於第一時間成立「因應中東情勢專案小組」，調整旅遊警示燈號，駐外館處並因地制宜啟動護僑措施，主動致電關懷當地僑民，提供安全指引，洽請空域開放國家增開航班，也協助滯留領空關閉地區的國人，自陸路前往杜拜等地搭乘商業航班返台；交通部督導旅行業落實通報及消費爭議調處，並協助旅行團返國，從3月4日至今日，外交部及交通部總計協助1421位國人同胞返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在明（10）日回國。

由於近期仍有國人前往中東地區，卓揆請相關單位在機場主動關懷提醒旅遊警示，若為橙色以上則避免前往，並要求落實填寫「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，讓駐外館處能聯繫提供協助。

關於能源供應情形，行政院說，經濟部透過多元調度措施，油氣3月、4月份供應無虞，符合法定安全存量。卓揆指示持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。

關於金融市場交易情形，行政院表示，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動，卓揆也請財政部及金管會，持續關注台灣及國際金融情勢，做好各階段應變準備措施，以穩定我國資本市場。