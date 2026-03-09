肯定台灣隊不放棄奮戰到底 蔡英文歪樓感謝「玄學」發揮效果

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

蔡英文更在社群平台Threads打趣指出，她想感謝台灣特有的「玄學」發揮效果。謝謝她的好朋友、網紅蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功；也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持；當然還有薩摩耶犬「萊芙」的精準預測，為台灣帶來希望。

蔡英文說，雖然這次比賽，她還是沒機會能夠親自到東京，為台灣加油，但相信台灣人的應援聲，已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際。這不只是堅持到底的意志，更是台灣向全世界展示團結的一刻。

文末，蔡英文表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，各位的熱情、自律與素養，已經讓國際友人對台灣留下極佳的印象。

她說，謝謝台灣隊所有的球員，奮力一搏到最後一刻，讓人再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。「願我們的國家，能將這樣不屈服、有韌性的精神，一代一代傳下去，團結面對未來所有的挑戰。」