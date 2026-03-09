快訊

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

肯定台灣隊不放棄奮戰到底 蔡英文歪樓感謝「玄學」發揮效果

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
前總統蔡英文。圖／本報資料照片
前總統蔡英文。圖／本報資料照片

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

蔡英文更在社群平台Threads打趣指出，她想感謝台灣特有的「玄學」發揮效果。謝謝她的好朋友、網紅蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功；也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持；當然還有薩摩耶犬「萊芙」的精準預測，為台灣帶來希望。

蔡英文說，雖然這次比賽，她還是沒機會能夠親自到東京，為台灣加油，但相信台灣人的應援聲，已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際。這不只是堅持到底的意志，更是台灣向全世界展示團結的一刻。

文末，蔡英文表示，謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，各位的熱情、自律與素養，已經讓國際友人對台灣留下極佳的印象。

她說，謝謝台灣隊所有的球員，奮力一搏到最後一刻，讓人再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。「願我們的國家，能將這樣不屈服、有韌性的精神，一代一代傳下去，團結面對未來所有的挑戰。」

薩摩耶犬 佛光山 中華隊

延伸閱讀

經典賽／中華隊贏球淚崩情緒沸騰 美體育台轉播：可感受此刻對台灣意義

WBC經典賽台灣擊敗南韓 縣市首長大讚「史詩級」比賽

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／台灣球迷不減熱情 東京巨蛋外高喊Team Taiwan

相關新聞

肯定台灣隊不放棄奮戰到底 蔡英文歪樓感謝「玄學」發揮效果

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

伊朗戰事持續 外交部籲在中東旅遊國人儘速離境

中東戰事持續，我駐沙烏地阿拉伯代表處截至昨日，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯，昨自中東地區搭機返國國人計有252人。呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境。

【即時短評】「舔指洗車」霸凌冰山一角 海科館殷鑑不遠

基隆有派出所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查，所長付出被拔官代價。該案僅冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對部屬提醒、要求，方式要合乎常理與尊嚴，不該把工作失誤無限上綱成人格評價。

歷史上的今天／1976年蔣經國訪桃園 關切勞工與春耕

1976年3月9日，時任行政院長蔣經國到桃園縣訪問各界民眾，對勞工福利，及春耕情況至為關切，並勉勵正在輔育院中接受教育的少年耍好好學習。蔣經國在當日上午9時抵達桃園縣，他先到大溪賓館瞻仰總統蔣公的銅像，並仔細欣賞了館內的蔣公勛業浮雕。他對賓館內的環境整潔及內部設施的維護，表示滿意。隨後蔣經國在賓館旁邊的福德宮，與善男信女閒話家常，同時詢問了農民黃進盛有關一期稻插秧的情形。

佛光山法會 蔣萬安祈願台灣安定

國際佛光會中華總會昨日舉辦「為世界和平祈願祝禱－二○二六禪淨共修獻燈祈福法會」，為台灣祈福祝禱。國民黨前黨主席吳伯雄、北市長蔣萬安、內政部長劉世芳等人出席。

竹市北區提名綠營4搶3競爭激烈 首採「全民調初選」學者解析選戰策略

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部明起至3月13日領表登記，北區預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。對此，資深議員曾資程指出，黨內有初選制度，這次是竹市首次採全民調初選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。