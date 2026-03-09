快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部助42名滯留卡達民眾赴沙國 計共1280人返台

中央社／ 台北9日電

美伊開戰，外交部啟動國際護僑行動，台灣駐沙烏地阿拉伯代表張治平親自赴卡達，截至8日安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的民眾順利入境沙國；同日另有252名台灣人自中東地區返國，至今計共1280人返台。

外交部上午發布新聞稿指出，為協助受困卡達的台灣人早日返國，張治平於5日前往卡達後，即積極投入安排車輛、協助護送民眾前往利雅德等工作，全程親力親為，務求妥切；截至8日止，共計安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的民眾順利入境沙烏地阿拉伯。民眾入境沙國後，駐處同仁即接手照料，以確保平安搭機返國。

外交部說明，8日自中東地區搭機返國台灣人計有252人，外交部共協助1280人返台。此外，今天伊朗仍持續以飛彈及無人機攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯大公國、卡達及科威特等周邊鄰國。由於區域國家空域與商業航班是否持續開放與此區情勢變化密切相關，外交部呼籲仍在中東地區旅遊的民眾盡速搭乘商業班機離境，倘有進一步協助需求，請與相關駐外館處保持聯繫。

外交部提醒，若在中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請撥打以下專線：

1.台灣駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204。

2.台灣駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139。

3.台灣駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875。

4.台灣駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

5.如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725。

6.如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018。

7.或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。

台北 以色列 卡達

延伸閱讀

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

中東局勢稍緩 中國與中東恢復部分航班連忙撤僑

泰國將駐伊朗使館遷至土耳其 設指揮中心助公民撤離

我外交部撤離中東滯留民眾 巴林處人道併助大陸籍人士

相關新聞

伊朗戰事持續 外交部籲在中東旅遊國人儘速離境

中東戰事持續，我駐沙烏地阿拉伯代表處截至昨日，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯，昨自中東地區搭機返國國人計有252人。呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境。

【即時短評】「舔指洗車」霸凌冰山一角 海科館殷鑑不遠

基隆有派出所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查，所長付出被拔官代價。該案僅冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對部屬提醒、要求，方式要合乎常理與尊嚴，不該把工作失誤無限上綱成人格評價。

歷史上的今天／1976年蔣經國訪桃園 關切勞工與春耕

1976年3月9日，時任行政院長蔣經國到桃園縣訪問各界民眾，對勞工福利，及春耕情況至為關切，並勉勵正在輔育院中接受教育的少年耍好好學習。蔣經國在當日上午9時抵達桃園縣，他先到大溪賓館瞻仰總統蔣公的銅像，並仔細欣賞了館內的蔣公勛業浮雕。他對賓館內的環境整潔及內部設施的維護，表示滿意。隨後蔣經國在賓館旁邊的福德宮，與善男信女閒話家常，同時詢問了農民黃進盛有關一期稻插秧的情形。

佛光山法會 蔣萬安祈願台灣安定

國際佛光會中華總會昨日舉辦「為世界和平祈願祝禱－二○二六禪淨共修獻燈祈福法會」，為台灣祈福祝禱。國民黨前黨主席吳伯雄、北市長蔣萬安、內政部長劉世芳等人出席。

竹市北區提名綠營4搶3競爭激烈 首採「全民調初選」學者解析選戰策略

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部明起至3月13日領表登記，北區預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。對此，資深議員曾資程指出，黨內有初選制度，這次是竹市首次採全民調初選。

歷史上的今天／1959年柔道錦標賽開幕 「擒拿」功夫克短刀

1959年3月8日，第六屆全省柔道錦標賽當日上午9時在三軍球場揭幕，三軍球場中搭起四個擂台，分別進行比賽，開賽前特別表演節目，五段柔道選手卓萬欉、李清楠兩人表演柔道護身術，卓萬欉以徒手、木棍、短刀、手槍等四種方式向李清楠正面、側面、背面襲來，均被李清楠用上乘柔道手法，和類似我國古代擒拿法功夫，逐一化解，克敵致勝，千餘觀眾，齊聲叫好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。