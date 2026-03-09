外交部助42名滯留卡達民眾赴沙國 計共1280人返台

美伊開戰，外交部啟動國際護僑行動，台灣駐沙烏地阿拉伯代表張治平親自赴卡達，截至8日安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的民眾順利入境沙國；同日另有252名台灣人自中東地區返國，至今計共1280人返台。

外交部上午發布新聞稿指出，為協助受困卡達的台灣人早日返國，張治平於5日前往卡達後，即積極投入安排車輛、協助護送民眾前往利雅德等工作，全程親力親為，務求妥切；截至8日止，共計安排9部車輛、分4批次，已協助42名滯留卡達的民眾順利入境沙烏地阿拉伯。民眾入境沙國後，駐處同仁即接手照料，以確保平安搭機返國。

外交部說明，8日自中東地區搭機返國台灣人計有252人，外交部共協助1280人返台。此外，今天伊朗仍持續以飛彈及無人機攻擊沙烏地阿拉伯、阿聯大公國、卡達及科威特等周邊鄰國。由於區域國家空域與商業航班是否持續開放與此區情勢變化密切相關，外交部呼籲仍在中東地區旅遊的民眾盡速搭乘商業班機離境，倘有進一步協助需求，請與相關駐外館處保持聯繫。

外交部提醒，若在中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請撥打以下專線：

1.台灣駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204。

2.台灣駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139。

3.台灣駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875。

4.台灣駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

5.如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725。

6.如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018。

7.或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得即時協助。