美次長批拜登挺台卻無相應戰力 稱川普以實力說話

川普回鍋白宮後，對台政策是外界觀察重點之一。美國戰爭部政策次長柯伯吉日前表示，前總統拜登曾就敏感議題發表言論，卻未拿出相應實力；川普政府的做法恰好相反，發言更精準，同時確保具備無庸置疑的能力。

華府智庫外交關係協會（Council on ForeignRelations）4日邀請柯伯吉（Elbridge Colby）出席座談。主持人提問，今年可能舉行多達4場「川習會」，美方的目標是什麼，在對中政策上是否維持強硬立場，並持續透過軍售支持台灣。

柯伯吉表示，時代與局勢都在變化，上個總統經常就中國領導層與一些極為敏感的議題發表言論，往往引發強烈反應，但美方卻未拿出相應的實力。

美國前總統拜登（Joe Biden）任內至少4度打破「戰略模糊」傳統，公開表示願意協防台灣。

柯伯吉說，現在的政府做法正好相反，將謹慎措辭，同時確保總統擁有「絕對不容置疑的能力」。他並重申近日在國會的說法，政府當前重點是確保總統具備達成「國家安全戰略」（National SecurityStrategy）所設定目標的能力，阻止對第一島鏈的侵略行動。

主持人指出，川普第二任期的2大戰略文件對中國著墨較少，且川普近日的國情咨文甚至未提及中國，這是否代表政府對中國態度轉為軟化，北京已不再是美軍的「步步進逼的威脅」（pacing threat）。

柯伯吉回應，他「當然會否定」美國在川普領導下對中國變得軟弱的說法，美國並未對任何事情變得軟弱。

他並舉例指出，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）去年在「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）上的發言就清楚表明，軍事在整體戰略中扮演核心角色。

赫格塞斯當時表示，中國「正明顯且可信地準備動用武力改變印太地區的勢力平衡」。若中國試圖「征服」台灣，將面臨「毀滅性後果」。美國的目標是避免戰爭，讓動武代價高到難以承受，使和平成為唯一選項。

柯伯吉進一步指出，美國的目標是與中國建立一種在「2026國防戰略」中提到的「體面和平」（decentpeace）。在此戰略穩定的框架下，美中可以維持貿易與相互尊重的關係，但同時美方將堅守「從實力出發」的立場，並將戰略目標審慎界定，確保合理可行，也與區域國家的利益相契合。

他並再次反駁美國對中國問題「鬆懈」的說法，表示川普政府及戰爭部正確的做法，是在適當的時間與地點部署真正具備作戰能力與嚇阻力的軍事力量，而不是追求華麗、宏大的修辭。

對於日本首相高市早苗即將訪美，美方是否希望日本提高軍費，柯伯吉一改過去「喊價」的態度，並未提出具體國防支出占國內生產毛額（GDP）的比例。

他表示，這並不適合由他評論，日本目前正推動一項重要的戰略制定過程，預計在2026年完成，且希望能加快進行。

「如果聽日本政府近幾年的說法，不只是最近幾個月，他們一直在強調全球安全形勢前所未有地嚴峻，甚至在他們自己的周邊地區也是如此。而這一點，他們（日本）比任何人都清楚」。