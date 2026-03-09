快訊

日韓股暴跌超過6%！日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

杜拜成為大陸富豪新天堂 卻被伊朗戰爭按下暫停鍵？

經典賽／中華隊等1個奇蹟…澳洲形勢最有利 教頭不管數學課：贏就對了

聽新聞
0:00 / 0:00

美次長批拜登挺台卻無相應戰力 稱川普以實力說話

中央社／ 華盛頓8日專電

川普回鍋白宮後，對台政策是外界觀察重點之一。美國戰爭部政策次長柯伯吉日前表示，前總統拜登曾就敏感議題發表言論，卻未拿出相應實力；川普政府的做法恰好相反，發言更精準，同時確保具備無庸置疑的能力。

華府智庫外交關係協會（Council on ForeignRelations）4日邀請柯伯吉（Elbridge Colby）出席座談。主持人提問，今年可能舉行多達4場「川習會」，美方的目標是什麼，在對中政策上是否維持強硬立場，並持續透過軍售支持台灣。

柯伯吉表示，時代與局勢都在變化，上個總統經常就中國領導層與一些極為敏感的議題發表言論，往往引發強烈反應，但美方卻未拿出相應的實力。

美國前總統拜登（Joe Biden）任內至少4度打破「戰略模糊」傳統，公開表示願意協防台灣。

柯伯吉說，現在的政府做法正好相反，將謹慎措辭，同時確保總統擁有「絕對不容置疑的能力」。他並重申近日在國會的說法，政府當前重點是確保總統具備達成「國家安全戰略」（National SecurityStrategy）所設定目標的能力，阻止對第一島鏈的侵略行動。

主持人指出，川普第二任期的2大戰略文件對中國著墨較少，且川普近日的國情咨文甚至未提及中國，這是否代表政府對中國態度轉為軟化，北京已不再是美軍的「步步進逼的威脅」（pacing threat）。

柯伯吉回應，他「當然會否定」美國在川普領導下對中國變得軟弱的說法，美國並未對任何事情變得軟弱。

他並舉例指出，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）去年在「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）上的發言就清楚表明，軍事在整體戰略中扮演核心角色。

赫格塞斯當時表示，中國「正明顯且可信地準備動用武力改變印太地區的勢力平衡」。若中國試圖「征服」台灣，將面臨「毀滅性後果」。美國的目標是避免戰爭，讓動武代價高到難以承受，使和平成為唯一選項。

柯伯吉進一步指出，美國的目標是與中國建立一種在「2026國防戰略」中提到的「體面和平」（decentpeace）。在此戰略穩定的框架下，美中可以維持貿易與相互尊重的關係，但同時美方將堅守「從實力出發」的立場，並將戰略目標審慎界定，確保合理可行，也與區域國家的利益相契合。

他並再次反駁美國對中國問題「鬆懈」的說法，表示川普政府及戰爭部正確的做法，是在適當的時間與地點部署真正具備作戰能力與嚇阻力的軍事力量，而不是追求華麗、宏大的修辭。

對於日本首相高市早苗即將訪美，美方是否希望日本提高軍費，柯伯吉一改過去「喊價」的態度，並未提出具體國防支出占國內生產毛額（GDP）的比例。

他表示，這並不適合由他評論，日本目前正推動一項重要的戰略制定過程，預計在2026年完成，且希望能加快進行。

「如果聽日本政府近幾年的說法，不只是最近幾個月，他們一直在強調全球安全形勢前所未有地嚴峻，甚至在他們自己的周邊地區也是如此。而這一點，他們（日本）比任何人都清楚」。

川習會 白宮 美國

延伸閱讀

川普有戰術烈度 無戰略高度

美官員：攻伊展現嚇阻力 緊盯潛在對手反應

（會員稿勿上網）川習會前軍售降溫 台灣不可忽視訊號

川習會倒數 美前駐中大使籲川普捍衛對台軍事義務

相關新聞

【即時短評】「舔指洗車」霸凌冰山一角 海科館殷鑑不遠

基隆有派出所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查，所長付出被拔官代價。該案僅冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對部屬提醒、要求，方式要合乎常理與尊嚴，不該把工作失誤無限上綱成人格評價。

歷史上的今天／1976年蔣經國訪桃園 關切勞工與春耕

1976年3月9日，時任行政院長蔣經國到桃園縣訪問各界民眾，對勞工福利，及春耕情況至為關切，並勉勵正在輔育院中接受教育的少年耍好好學習。蔣經國在當日上午9時抵達桃園縣，他先到大溪賓館瞻仰總統蔣公的銅像，並仔細欣賞了館內的蔣公勛業浮雕。他對賓館內的環境整潔及內部設施的維護，表示滿意。隨後蔣經國在賓館旁邊的福德宮，與善男信女閒話家常，同時詢問了農民黃進盛有關一期稻插秧的情形。

佛光山法會 蔣萬安祈願台灣安定

國際佛光會中華總會昨日舉辦「為世界和平祈願祝禱－二○二六禪淨共修獻燈祈福法會」，為台灣祈福祝禱。國民黨前黨主席吳伯雄、北市長蔣萬安、內政部長劉世芳等人出席。

竹市北區提名綠營4搶3競爭激烈 首採「全民調初選」學者解析選戰策略

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部明起至3月13日領表登記，北區預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。對此，資深議員曾資程指出，黨內有初選制度，這次是竹市首次採全民調初選。

歷史上的今天／1959年柔道錦標賽開幕 「擒拿」功夫克短刀

1959年3月8日，第六屆全省柔道錦標賽當日上午9時在三軍球場揭幕，三軍球場中搭起四個擂台，分別進行比賽，開賽前特別表演節目，五段柔道選手卓萬欉、李清楠兩人表演柔道護身術，卓萬欉以徒手、木棍、短刀、手槍等四種方式向李清楠正面、側面、背面襲來，均被李清楠用上乘柔道手法，和類似我國古代擒拿法功夫，逐一化解，克敵致勝，千餘觀眾，齊聲叫好。

聯合報一周大事 3/1~3/7

國內

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。