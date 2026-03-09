聯合國婦女大會 台灣性平週活動紐約啟動

聯合國「婦女地位委員會」大會將於9日於紐約召開，外交部與非政府機構今天展開「台灣性別平等週」系列活動，向國際說明台灣在制度與文化上，於性別平權上的成果進展。

第70屆聯合國「婦女地位委員會」大會（Commission on the Status of Women, CSW）將於9日至19日在紐約舉行。本屆會議主題為確保及強化所有女性及女童可及的法律管道，促進包容與平等司法系統，消除歧視性法律、政策等。

台灣民間團體婦女權益與永續發展聯盟、桃園市為愛勇敢文教協會、彩虹平權大平台，及外交部非政府組織國際事務會、勞動部綜合規劃司、桃園市婦幼發展局等，8日國際婦女節當日，在紐約時報廣場啟動「台灣性別平等週」活動。

駐紐約辦事處長李志強表示，今年是第70屆婦女地位委員會大會擴大辦理，所以擴大3項實體宣傳，宣傳台灣在女力方面的成就，讓大家知道台灣雖然無法參加大會，仍願在場外舉行活動，讓各界知道台灣的成就。

外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋指出，今年非政府組織在大會申請30多場線上線下的論壇平行會議，歡迎大家註冊加入會議。台灣非政府組織力量非常活躍，各領域都有，可與國外組織交流，公私協力，不論是政府或民間，一起為台灣的未來打拼。

台灣今年首次在聯合國婦女地位委員會大會期間進行多項實體文宣，紐約街頭的計程車頂、公車站候車亭及地鐵站看版等，可看到蘭花意象及台灣圖像，搭配「她的權利，我們的驕傲」（Her Rights, OurPride）等標語動畫廣告，向國際社群傳遞台灣推動性別平權的決心。

此外，多個台灣女性權益團體將在大會期間參與平行論壇，說明通往性別正義途徑，青年參與及從台灣走向世界等議題，與全球分享台灣在性平事務上的成果與進展。