【即時短評】「舔指洗車」霸凌冰山一角 海科館殷鑑不遠

聯合報／ 本報記者游明煌
基隆有派出所所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查。記者游明煌／翻攝
基隆有派出所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查，所長付出被拔官代價。該案僅冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對部屬提醒、要求，方式要合乎常理與尊嚴，不該把工作失誤無限上綱成人格評價。

國立海科館員工前年爆料時任館長陳素芬職場霸凌，拍下影片指控她在視訊開會時高分貝飆罵部屬、刁難請假等事，陳對外解釋因求好心切，口吻嚴厲一點，她致歉會調整，最後去職遭查辦。

基隆還有一名國中網球教練遭家長指控違規在外兼職、常對學生斥責咆哮，會因一些小事不符他要求就言語霸凌，讓小孩練球時害怕，也記過處分。

霸凌在公私部門各職場可能發生，殷鑑不遠，如今警界爆發所長疑霸凌案，市府啟動調查。人民保母背負社會期待，基層警察勤務多、節奏快、壓力大，還要保持專業與安全，所長的帶人角色尤其吃重，當基層人員感受到尊重，就會更願意投入，勤餘勤中更尤忌黃湯下肚失態或變樣。

忠二所被稱為基隆第一所，能升到該所所長往往得有過人表現，徐姓所長一路從基層警察到忠二所長，風評都不錯、責任心重，以所為家，對警務及績效的投入應該肯定。因應裝檢一再要求把車洗乾淨卻有人沒做到，自己勞累代洗車，好意示範卻因態度過激、行為失檢全變調。

讓人詬病的是他還把軍中那套「命令式」威嚇式方式，大聲喝斥同事拍下訓話過程影片傳所內群組，如同對特定人「公審」，基層警因而不滿當「吹哨者」流出影片爆料。

警察局原以「求好心切」記申誡，不料引眾怒，連市長謝國樑也說重話要嚴查霸凌，全案才如滾雪球拔官，所長也道歉。

擔任主管情緒控管是首要學分。職場主管不能以求好心切當藉口，而是要將心比心，上司對部屬該提醒就提醒、該要求就要求，但方式要合乎常理與尊嚴，兼顧職場倫理別失分寸。

職場霸凌 霸凌 陳素芬

