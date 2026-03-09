佛光山法會 蔣萬安祈願台灣安定

國際佛光會中華總會昨日舉辦「為世界和平祈願祝禱－二○二六禪淨共修獻燈祈福法會」，為台灣祈福祝禱。國民黨前黨主席吳伯雄、北市長蔣萬安、內政部長劉世芳等人出席。

蔣萬安表示，今年適逢佛光山開山六十周年與星雲大師百歲誕辰，特別與大家一起透過禪淨共修，感受佛法帶來的安定力量，並祈求台灣風調雨順、國泰民安，也祝福台北市平安順利。

吳伯雄也在兒子吳志揚、吳志剛陪同下出席法會，吳說，他現在心裡面裝有牛的瓣膜，他已八十八歲，要感謝的事情很多，容許他多講幾句話，希望面對社會的紛擾，大家更要努力做好三好，「做好事、說好話、存好心」，若每一個人都能貫徹這「三好」，社會一定是正能量。

吳伯雄昨天也向台下的內政部長劉世芳說，他以老部長的身分希望劉部長多多照顧，劉則在台下呼應「沒有問題」。

劉世芳表示，國際佛光會致力「佛法生活化、生活佛法化」，結合佛教的禪修與淨土，還有大我與小我實踐，過去星雲大師的人間佛教、人間淨土，在三百萬名佛光人身上看到了實踐的光，尤其過去一年台灣天災人禍相當多，佛光人捲起袖子、不分你我，在各種不同場合發揮佛教的精神。

蔣萬安說，佛光普照、智慧長明，不只是佛法帶來的慈悲精神，更是佛光山長年關懷社會、實踐人間佛教的重要體現。回顧過去星雲大師帶領眾弟子開創佛光山，將智慧與慈悲帶入社會，讓佛法在人間持續發光發熱。正如大師所說「有人的地方就有佛法」，不斷照亮社會、感動人心。