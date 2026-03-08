外交部：台灣評論雙月刊、今日台灣電子報將停刊

外交部今天證實，「台灣評論」雙月刊將於今年3/4月刊期後永久停刊，另「今日台灣」電子報網站將運作至今年12月31日止，之後正式下架；人事程序將依聘僱人員相關法令、勞基法等規定辦理，以妥適保障人員離職後的權益。

外交部晚間回覆中央社表示，已決定「台灣評論」（Taiwan Review）雙月刊將於完成2026年3/4月刊期後永久停刊，相關人員聘期至6月30日；「今日台灣」（Taiwan Today）電子報網站持續運作至12月31日止，之後正式下架，相關人員聘期至同日。

外交部表示，相關人事程序將依聘僱人員相關法令、勞動基準法等規定辦理，以妥適保障人員離職後的權益。

外交部說明，基於國際傳播環境快速變化、科技發展日新月異，以及整體外交政策與資源配置等綜合考量，經審慎評估已就相關國際傳播業務進行調整與優化，以期在有限資源下發揮更大的國際傳播效益。

「台灣評論」創刊於1951年，為英文、西文語版雙月刊，近年配合「新南向政策」，加強報導台灣在地特色及與周邊國家的產經交流合作，以增進讀者瞭解台灣發展現況。

「今日台灣」每日電子報含括英、日、法、西、德、俄、泰、越及印尼等9種語版，即時廣泛報導台灣民生、政經、文化、科技等各面向的發展情形。