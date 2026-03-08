快訊

竹市北區提名綠營4搶3競爭激烈 首採全民調初選 學者解析選戰策略

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
現任民進黨議員楊玲宜問政犀利，上任近4年的時間，對於新竹市政府的市政建設進度，以及監督總預算編列，不遺餘力，這次將爭取連任，繼續為在地民眾服務。記者郭政芬／攝影
現任民進黨議員楊玲宜問政犀利，上任近4年的時間，對於新竹市政府的市政建設進度，以及監督總預算編列，不遺餘力，這次將爭取連任，繼續為在地民眾服務。記者郭政芬／攝影

年底是各縣市地方選舉年，民進黨新竹市黨部明起至3月13日領表登記，北區預計提名3席，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員戴振博、曾國維都表態爭取。外界普遍預估，北區最有可能出現黨內初選競爭。對此，資深議員曾資程指出，黨內有初選制度，這次是竹市首次採全民調初選。

民進黨新竹市黨部日前召開黨代表大會，會中決議未來黨內公職候選人提名若涉及初選，將採「全民調」方式進行，且現任者也沒有優先禮遇。竹市北區部分，將提名3人，不過該區已傳出4人有意參選。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，2022年竹市北區第4選舉區應選9席，13名候選人競爭，全區有效票55743票，投票率約62%。最終席次由國民黨3席、民進黨2席、時代力量1席、無黨籍3席平分，形成三股政治力量平分格局。

其中，民進黨兩席全數當選，劉康彥7077票與楊玲宜6320票，票差僅757票，兩人票倉里別幾乎完全互補不重疊，是本屆選舉配票紀律最為嚴謹的政黨。得票率24.0%，展現相當的組織動員能力 。

杜聖聰指出，2022年民進黨在北區兩名候選人合計獲得13397票，平均每人約6700票。若這次提名3人且票源能互補，每人平均約4466票，仍高於當選門檻3,293票，顯示具搶下3席的實力。但最大風險在於配票失準，若3人爭搶同一票源，可能同時落敗。因此黨部提名前須精確評估票源與里別分布，並透過組織動員引導分票，才能提高三席全上的機會。

這次北區傳出將有4人參與黨內初選，現任民進黨議員楊玲宜問政犀利，上任近4年的時間，對於新竹市政府的市政建設進度，以及監督總預算編列，她一向不遺餘力，在地服務也獲得好評。這次將爭取連任，繼續為在地民眾服務。

其中，現任議員劉康彥確定不爭取連任，將交棒給辦公室主任林士凱參選。林士凱曾任法院書記官、新竹市政府行政處採購專業人員歷經行政、立法及司法體系逾10年，也是「新竹台派」的發起人，頗受年輕支持者認同。

立委柯建銘辦公室國會助理戴振博，服務滿10年，他是新竹市雙罷領銜人，在地的聲量高，他出身國會體系，熟悉中央與地方的資源運作，也是唯一有國會經驗的參選者。

另一位民進黨黨員曾國維曾擔任板模工，了解基層勞工辛苦，重視勞工議題。此外，他育有3名子女、也是特殊兒的父親，重視早療和特殊教育資源，今天舉辦初選競選總部成立大會，盼選民支持。

立委柯建銘辦公室國會助理戴振博，服務滿10年，他是新竹市雙罷領銜人，在地的聲量高。記者郭政芬／攝影
立委柯建銘辦公室國會助理戴振博，服務滿10年，他是新竹市雙罷領銜人，在地的聲量高。記者郭政芬／攝影

現任議員劉康彥確定不爭取連任，將交棒給辦公室主任林士凱參選。林士凱也是「新竹台派」的發起人，頗受年輕支持者認同。記者郭政芬／攝影
現任議員劉康彥確定不爭取連任，將交棒給辦公室主任林士凱參選。林士凱也是「新竹台派」的發起人，頗受年輕支持者認同。記者郭政芬／攝影

民進黨黨員曾國維曾擔任板模工，了解基層勞工辛苦，重視勞工議題。今天舉辦初選競選總部成立大會，盼選民支持。記者郭政芬／攝影
民進黨黨員曾國維曾擔任板模工，了解基層勞工辛苦，重視勞工議題。今天舉辦初選競選總部成立大會，盼選民支持。記者郭政芬／攝影

