財務緊 國道基金擬發公債

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。示意圖。圖／聯合報系資料照
交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。示意圖。圖／聯合報系資料照

國道基金近年財務流動性持續不足，立法院預算中心指出，預估今年底營運資金將短缺二六六點九四億元，流動比率更可能降至百分之十四點二五，顯示短期資金調度壓力沉重，財務結構出現警訊。對此，交通部高公局表示，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

國道基金主要用於國道新建、拓寬、設施改良及維護管理等，其收入來源包括國道通行費、服務區租金等。不過根據立院預算中心分析，國道基金資金調度壓力長期存在，財務壓力原因在於國道建設投資規模持續擴大，包括國道七號高雄路段計畫、國道一號楊梅至頭份拓寬工程及國道一號甲線計畫等。

預算中心指出，到今年底，國道基金流動資產預估僅四十四億餘元，但流動負債高達三一一億元，長期債務舉借餘額將達一四二○億元，若再加上短期借貸，長短期債務餘額合計將達一六六○億元，年度利息支出也將增加至廿二點四四億元。

高公局表示，近年國道基金收入大致維持穩定，但隨著建設規模擴大，資本支出也明顯增加，去年資本支出已達三三七億元，遠高於過去每年約一四○億元的水準，形成財務壓力。針對未來資金需求，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

