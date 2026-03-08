聽新聞
聯合報一周大事 3/1~3/7

聯合報／ 本報訊

國內

3日：衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」。

6日：立法院將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。

7日：二○二六年世界棒球經典賽（WBC），中華隊火力全開，最終以十四：○，「扣倒」捷克，提前在第七局結束比賽，拿下本屆首勝。

國外

2日：法國總統馬克宏下令增加法國核彈頭數量，未來不再公布核武庫數據，並深化核武部隊與歐洲鄰國合作以嚇阻攻擊。

2日：伊朗革命衛隊資深官員宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

7日：伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗絕不可能無條件投降，但為近期攻擊鄰國的行為道歉。

相關新聞

歷史上的今天／1959年柔道錦標賽開幕 「擒拿」功夫克短刀

1959年3月8日，第六屆全省柔道錦標賽當日上午9時在三軍球場揭幕，三軍球場中搭起四個擂台，分別進行比賽，開賽前特別表演節目，五段柔道選手卓萬欉、李清楠兩人表演柔道護身術，卓萬欉以徒手、木棍、短刀、手槍等四種方式向李清楠正面、側面、背面襲來，均被李清楠用上乘柔道手法，和類似我國古代擒拿法功夫，逐一化解，克敵致勝，千餘觀眾，齊聲叫好。

國內

國內

帛琉無私分享號跨洋停靠高雄港 船長用原住民語喚醒南島血脈

帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」（Alingano Maisu）歷經數周航行，今天駛入高雄港，這趟航程遠達6200浬，首站即選擇台灣，船隊全程不仰賴現代導航儀器，全憑星象、洋流與風向等自然訊號指引，完美展現南島民族深厚的傳統航海智慧，台灣原民會也派代表迎接，展現南島民族血脈相連的力量。

採購法修法惹議 工程會暫緩修法 維持3業者投標始開標

行政院公共工程委員會日前預告大幅修正政府採購法，包括刪除須3家廠商投標限制等條文；引發外界討論，立委也多持保留意見。工程會今天表示，為確保制度運作穩定，並尊重社會共識，本會期將不送交立法院審議，3業者投標始得開標的規定，維持現行條文。

歷史上的今天／1962年香港蒙難者開記者會 淚訴受虐細節

1961年間，香港幫局曾以涉嫌為台灣從事政治活動為由，拘留24人，4個月後他們被予以遣送回台灣。1962年3月7日，12名曾因此被拘留的同胞，在台北市記者之家舉行記者會，向全國同胞控訴在香港政府集中營遭非刑虐待，並指當時英國政府以舊殖民帝國主義的姿態，在港九實行警察統治，羅織冤獄迫審中國國民。

不懼中東戰火 台灣與全球童軍在卡達集會研討大型國際童軍活動

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）今年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。這項為期五天的活動，透過密集課程與模擬演練，強化大型國際活動規畫、管理與執行能力。課程依活動生命周期設計，從規畫、準備至執行階段，涵蓋場地管理、交通物流、志工管理、媒體行銷、健康安全及危機管理等主題。

