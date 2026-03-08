聽新聞
聯合報一周大事 3/1~3/7
國內
3日：衛福部預告最新每日飲食指南，打破現有觀念，建議「喝更多水、少喝奶」。
6日：立法院將國民黨版軍購條例草案「三千八百億＋Ｎ」與政院版一讀付委，將與已付委的民眾黨版本一同併案審查。
7日：二○二六年世界棒球經典賽（WBC），中華隊火力全開，最終以十四：○，「扣倒」捷克，提前在第七局結束比賽，拿下本屆首勝。
國外
2日：法國總統馬克宏下令增加法國核彈頭數量，未來不再公布核武庫數據，並深化核武部隊與歐洲鄰國合作以嚇阻攻擊。
2日：伊朗革命衛隊資深官員宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。
7日：伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗絕不可能無條件投降，但為近期攻擊鄰國的行為道歉。
