聯合報一周大事 3/1~3/7

1961年間，香港幫局曾以涉嫌為台灣從事政治活動為由，拘留24人，4個月後他們被予以遣送回台灣。1962年3月7日，12名曾因此被拘留的同胞，在台北市記者之家舉行記者會，向全國同胞控訴在香港政府集中營遭非刑虐待，並指當時英國政府以舊殖民帝國主義的姿態，在港九實行警察統治，羅織冤獄迫審中國國民。

2026-03-07 00:06