帛琉無私分享號跨洋停靠高雄港 船長用原住民語喚醒南島血脈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」抵達高雄港，船員歷經4個月航程，首站就選擇停靠台灣。記者巫鴻瑋／攝影
帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」（Alingano Maisu）歷經數周航行，今天駛入高雄港，這趟航程遠達6200浬，首站即選擇台灣，船隊全程不仰賴現代導航儀器，全憑星象、洋流與風向等自然訊號指引，完美展現南島民族深厚的傳統航海智慧，台灣原民會也派代表迎接，展現南島民族血脈相連的力量。

海洋委員會及原住民族委員會今天於高雄港舉行盛大迎船儀式，船隻進港時，由國立中山大學等4艘重型帆船於外海伴航，高雄市多所國中小學生更駕駛小帆船於愛河灣迎接，大小帆影交會，象徵海洋文化世代傳承。

海委會副主委吳欣修與原民會副主委杜張梅莊皆出席盛會，迎接船長Sesario Sewralur及13名船員，其中船員包括2名台灣排灣族青年亞榮隆．撒可努及杜詩豪。

船長Sesario Sewralur致詞時分享了一段極具文化深度的南島語隱喻，揭示了太平洋島民間的深刻羈絆，他提到「在我們的母語中，稱獨木舟為『Wa』，而『Wa』同時也是我們身體裡的靜脈血管」他感性地將海洋比喻為血液，獨木舟「Wa」則如同靜脈血管般，讓血液流經每個人身體、連結各個部位，並喊出獨木舟航行在海洋中，將人們凝聚成一家人「One ocean, one family」。

海委會表示，「無私分享號」在高雄停泊期間，將以太平洋航海知識為主軸，與台灣原住民團體及航海社團進行座談，並作為水上教室推廣文化體驗。

海委會提到，自2024年起推動復振航海文化力計畫以來，海委會期盼讓航海智慧從記憶回到常民生活，此次帛琉友邦的來訪，更讓台灣與太平洋島嶼共享的造舟技藝與航行智慧，跨越海域再次交會。

帛琉帆船停靠高雄港，台灣原住民代表獻上花圈迎接來自太平洋的「家人」。記者巫鴻瑋／攝影
帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」抵達高雄港，船員歷經4個月航程，首站選擇停靠台灣。記者巫鴻瑋／攝影
帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」抵達高雄港，船員歷經4個月航程，首站就選擇停靠台灣。記者巫鴻瑋／攝影
帛琉帆船停靠高雄港，台灣原住民代表獻上花圈迎接來自太平洋的「家人」。記者巫鴻瑋／攝影
帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」抵達高雄港，船員歷經4個月航程，首站就選擇停靠台灣。記者巫鴻瑋／攝影
