西藏抗暴67周年遊行 籲台灣人共同反對跨國鎮壓

圖伯特（西藏）抗暴67周年台灣大遊行下午在台北舉行，主題為「守護轉世自由，反對跨國鎮壓」。相關活動人士提醒，中共跨國鎮壓擴及台灣，盼台灣人多加關注此議題。

西藏抗暴將於3月10日滿67周年，在台藏人福利協會、西藏青年台灣分會等團體7日下午在台北市舉行大遊行，主辦單位表示約300人參與。遊行隊伍下午2時許從捷運忠孝復興站出發，一邊舉著雪山獅子旗，一邊喊著「Free Tibet」遊行口號前進。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參致詞時，解釋Tibet譯名由「西藏」改為「圖伯特」的原因。他指出，「西藏」一詞的由來是因為地處中國的西邊，且中國近年試圖將西藏英文譯名由Tibet改為漢語拼音XiZang。面對中國試圖以語言消滅歷史的作法，藏人行政中央開始試用「圖伯特」這個稱呼，也盼台灣作為華文世界的自由民主國家，能一起使用「圖伯特」一詞。

國家人權委員會委員葉大華也出席活動，她表示，隨著中共高壓統治手段的不斷升級，已經從境內鎮壓向外擴張至全球的境外鎮壓，近年更擴及香港與台灣。中共的跨境鎮壓邏輯，也從「標定台獨」到「連坐親屬」，目的就是要鉗制台灣的民主自由與言論自由。

遊行隊伍途經國父紀念館、中國銀行，途中舉行為圖伯特犧牲的藏人默哀及「磕長頭」儀式，並發表反對中共跨國鎮壓的短講。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，「沉默不會換來和平」，中共跨國鎮壓不是單純的騷擾，而是壓迫，對海外發聲的圖伯特人、香港人進行威脅與恐嚇，就連港人在台灣也曾遭潑紅漆、遊行集會被跟蹤騷擾。若放任這些人，未來台灣人的生存方式也可能遭到威脅。

馮詔天接受中央社訪問時還表示，作為一個香港人，以前會認為圖伯特的處境離他們很遙遠，「可是其實從2019年之後、2020年港版國安法之後，我們看到其實我們的處境可以在一夜之間完全改變。」

馮詔天強調，「中國的野心並不會停止」，盼台灣民眾可以一起關心這個議題。

參與遊行的在台藏人次仁說，每年西藏抗暴日他們都會去遊行，告訴世界「西藏是屬於西藏的」、「西藏曾是一個獨立的國家」。他們有個說法是，「西藏的過去，是台灣的未來」。

次仁提醒，過去中共搶走他們的國家，也可能是接下來台灣要面對的事情。

參與遊行的台灣民眾蔡先生表示，他因學習佛法與歷史，對西藏議題關注已久，也盼台灣人可以借鑑西藏、新疆、香港的經驗，好好守護現有的生活方式。

今日遊行終點為台北101廣場。10日晚間還將在自由廣場舉行西藏抗暴67周年燭光晚會。