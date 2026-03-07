快訊

藍營松信「韓家軍」祭大咖牌搶票 其他小雞透露心聲

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
國民黨前發言人楊智伃爭取黨內北市松信區議員參選，她好好努力、跟自己競爭。記者林佳彣／攝影
國民黨前發言人楊智伃爭取黨內北市松信區議員參選，她好好努力、跟自己競爭。記者林佳彣／攝影

北市松山信義選區9席空間，國民黨新人參選爆炸，其中許原榮獲立法院長韓國瑜唯一推薦，恐與同為韓家軍的李明璇搶同一票源。其他小雞認為，老是借光是很奇怪的選舉方式，要獲選民支持是靠自己努力；許則說，他不同於其他人空降。

2026九合一選舉

松山區民福里今辦元宵節活動，國民黨松信選區擬參選人陸續到場拜票，包含國民黨前發言人李明璇與楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中。同樣要參選的立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，則找來前老闆、前立委費鴻泰與立委王鴻薇到南京公寓市場掃街。

李明璇表示，現在一起競爭的同志開始找了很多大咖站台，很開心他們站台同時也會發訊息給她，「我們幫了誰誰誰，我也過來幫忙妳」，包含立委羅智強、王鴻薇。只要主動跟她說想來幫忙，她就沒問題，也強調自己會靠雙腳繼續勤跑基層。

楊智伃說，國民黨人才濟濟，大家都用非常多或不同口號來表達訴求、找到自己的獨特性，爭取被看見的機會，她每天跟選民「告急、告急、告急」，自己好好努力、跟自己競爭；也感謝過去在黨中央歷練，培養非常多人脈，許多前輩都願意非常願意幫助她。

李煥中認為，韓國瑜是一座大山，大家都非常羨慕許原榮。作為一個新人，最重要還是爭取選民對自己的認同跟支持，「新人自己要成為一個光，老是借光也是很奇怪的一種選舉方式。」

滿志剛強調，要獲得選民支持是靠自己努力地跑，天助自助。接下來，他會做文宣分享政見，讓選民知道除了靠大咖加持，也會靠自己去跟選民直接溝通，所以他是靠自己的努力和步調去做，用自己的成果獲得選民認同。

許原榮則說，每個參選人有自己不同特質，他不同於其他參選人空降來松信，自己長期在地經營，是韓國瑜唯一推薦、王鴻薇鼓勵參選，他會積極爭取選民支持與勝選。

松山區民福里今辦元宵節活動，國民黨松信選區擬參選人滿志剛到場拜票。記者林佳彣／攝影
松山區民福里今辦元宵節活動，國民黨松信選區擬參選人滿志剛到場拜票。記者林佳彣／攝影

國民黨北市松信區擬參選人李煥中認為，「新人自己要成為一個光，老是借光也是很奇怪的一種選舉方式。」記者林佳彣／攝影
國民黨北市松信區擬參選人李煥中認為，「新人自己要成為一個光，老是借光也是很奇怪的一種選舉方式。」記者林佳彣／攝影

國民黨北市松信選區擬參選人李明璇今到民福里元宵節活動拜票，爭取選民支持。記者林佳彣／攝影
國民黨北市松信選區擬參選人李明璇今到民福里元宵節活動拜票，爭取選民支持。記者林佳彣／攝影

