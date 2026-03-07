帛琉傳統帆船壯舉感動人心 海委會高雄港盛大迎船

帛琉傳統遠洋航海帆船「無私分享號」駛入首站台灣高雄港，海委會今天舉辦迎船儀式，由副主委吳欣修歡迎14名航行成員，展現台灣對傳統航海文化高度重視與誠摯歡迎。

吳欣修表示，這次「無私分享號」（AlinganoMaisu）航程為史上規模最大航行計畫，全程約6200海里，為期約4個月，首站抵達台灣，後續將航行至沖繩、關島、塞班島、薩塔瓦爾島與雅浦島等地，最終返回帛琉。

吳欣修表示，航程最偉大地方就是全程不仰賴現代導航儀器與動力設備，全憑船員以身體感知風向洋流、觀測星象天文與海洋生態等自然訊號判斷航向，完整體現南島民族深厚而精準的傳統航海知識體系。

船長Sesario Sewralur致詞表示，感謝台灣給予熱情款待，這將大家凝聚在一起，「在我們語言、母語中稱獨木舟為wa」，wa就像是血管，海洋就像是流經每個人身體、連結各個部位血液。獨木舟航行在海洋中，將人們凝聚成一家人，同一片海洋，同一個家庭。

今天的迎船儀式從大鵬灣即展開序幕，由國立中山大學、國立台灣海洋大學及台灣星空航海協會、中華民國帆船協會等4艘帆船共同伴航。中午抵達高雄港第一港口外海，中山大學帆船隊則於旗津外海加入隊伍迎接，進港後再加入5艘現代帆船接續伴航。

同時，高雄市光榮國小、鹽埕國小、舊城國中及高雄美國學校學生駕駛OP小帆船，自愛河駛入愛河灣，在水面上迎接「無私分享號」到來，大小帆影交會於港灣，象徵航海知識與文化精神世代傳承。

海委會新聞稿指出，「無私分享號」在高雄停泊期間，將以太平洋航海知識為主軸，進一步與台灣原住民團體及航海社團進行座談交流，也會以無私分享號作為水上教育教室，進行航海教育與文化體驗推廣，深化航海智慧於當代實踐與傳承。

這次航行成員共14名，其中包括台灣2名排灣族人—台東獵人學校基金會校長亞榮隆．撒可努及杜詩豪。透過實際航行祖先航道，「無私分享號」不僅重視先民橫越海洋的壯闊歷史，更讓台灣與太平洋島嶼之間共享的語言、造舟技藝與航行智慧，在當代再次匯流交會，延續跨越海域與世代的文化連結。