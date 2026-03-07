採購法修法惹議 工程會暫緩修法 維持3業者投標始開標

行政院公共工程委員會日前預告大幅修正政府採購法，包括刪除須3家廠商投標限制等條文；引發外界討論，立委也多持保留意見。工程會今天表示，為確保制度運作穩定，並尊重社會共識，本會期將不送交立法院審議，3業者投標始得開標的規定，維持現行條文。

工程會發布新聞稿表示，有關「政府採購法」部分條文修正草案，於預告期間收到各界多元建言，為確保制度運作穩定並尊重社會共識，工程會決定調整修法期程，本會期將不送交立法院審議；其中針對各界高度關注之「3家廠商投標始得開標」規定，將維持現行條文。

工程會在去年11月11日預告修正草案。工程會表示，在為期2個月的預告期間內，工商團體、政府機關及民眾提出許多意見。工程會逐項檢視及研析後認為，採購制度精進應以「社會共識」為前提，因此將優先確保現行制度的穩健執行。

其中，有關「須有3家廠商投標始得開標」規定，由於各界認為現階段仍有存續之必要性，以確保採購品質與透明度。工程會在充分考量制度沿革與實務需求後，決定保留現行條文不做調整。

工程會強調，政府採購法的核心目標在建立公平、公開之採購環境。任何制度調整都需要兼顧市場秩序、機關管理能力及整體運作的穩定性。因此，後續將持續整合各界意見，並就整體影響進行更長期的配套評估，在充分凝聚共識後，再行循程序推動修法。