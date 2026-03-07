快訊

中選會人事案 立法院最快13日投票

中央社／ 記者王承中台北7日電

中選會目前僅剩4位委員，立法院朝野黨團經協商達成共識，有關中選會人事同意權案，將於下週由立法院長韓國瑜擇日協商，並列入13日院會議程，立法院最快當天將進行中選會人事同意權的投票。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

行政院秘書長張惇涵日前曾率游盈隆、胡博硯等7名中選會委員被提名人前往立法院，拜會朝野黨團。民進黨團表態支持行政院提出的名單；國民黨團指出，中選會人事案是經朝野共同推薦，希望此次人事案是朝野合作的開始；民眾黨團則表示，秉持理性替人民把關。

第11屆立法院已於2月24日開議，朝野黨團昨天經過朝野協商後達成共識，有關中選會人事同意權案，將於下週由立法院長韓國瑜擇日協商，並列入13日院會議程，最快當天立法院將進行中選會人事同意權的投票。

依「中央選舉委員會組織法」以及相關議事規範，委員會議需有全體委員過半數（現行編制為11人）出席。

中選會目前僅剩吳容輝、黃秀端、陳月端、游清鑫4位委員，低於法定開會所需人數，因此目前無法召開委員會議。

採購法修法惹議 工程會暫緩修法 維持3業者投標始開標

行政院公共工程委員會日前預告大幅修正政府採購法，包括刪除須3家廠商投標限制等條文；引發外界討論，立委也多持保留意見。工程會今天表示，為確保制度運作穩定，並尊重社會共識，本會期將不送交立法院審議，3業者投標始得開標的規定，維持現行條文。

歷史上的今天／1962年香港蒙難者開記者會 淚訴受虐細節

1961年間，香港幫局曾以涉嫌為台灣從事政治活動為由，拘留24人，4個月後他們被予以遣送回台灣。1962年3月7日，12名曾因此被拘留的同胞，在台北市記者之家舉行記者會，向全國同胞控訴在香港政府集中營遭非刑虐待，並指當時英國政府以舊殖民帝國主義的姿態，在港九實行警察統治，羅織冤獄迫審中國國民。

不懼中東戰火 台灣與全球童軍在卡達集會研討大型國際童軍活動

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）今年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。這項為期五天的活動，透過密集課程與模擬演練，強化大型國際活動規畫、管理與執行能力。課程依活動生命周期設計，從規畫、準備至執行階段，涵蓋場地管理、交通物流、志工管理、媒體行銷、健康安全及危機管理等主題。

中東情勢緊張 外交部迄今協助795名滯留民眾返台

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420人。截至目前為止，外交部已協助...

台日大戰缺席 陳傑憲骨裂休1天：心中的一個遺憾

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

賴清德總統昨天指出暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應。由於「健保法」中明文規定藥價調查與調整機制，遭外界質疑有違法疑慮。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定，「政治的手立即退出健保」。

