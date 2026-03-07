中選會人事案 立法院最快13日投票

中選會目前僅剩4位委員，立法院朝野黨團經協商達成共識，有關中選會人事同意權案，將於下週由立法院長韓國瑜擇日協商，並列入13日院會議程，立法院最快當天將進行中選會人事同意權的投票。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

行政院秘書長張惇涵日前曾率游盈隆、胡博硯等7名中選會委員被提名人前往立法院，拜會朝野黨團。民進黨團表態支持行政院提出的名單；國民黨團指出，中選會人事案是經朝野共同推薦，希望此次人事案是朝野合作的開始；民眾黨團則表示，秉持理性替人民把關。

第11屆立法院已於2月24日開議，朝野黨團昨天經過朝野協商後達成共識，有關中選會人事同意權案，將於下週由立法院長韓國瑜擇日協商，並列入13日院會議程，最快當天立法院將進行中選會人事同意權的投票。

依「中央選舉委員會組織法」以及相關議事規範，委員會議需有全體委員過半數（現行編制為11人）出席。

中選會目前僅剩吳容輝、黃秀端、陳月端、游清鑫4位委員，低於法定開會所需人數，因此目前無法召開委員會議。