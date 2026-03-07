快訊

工程會：採購法修法暫緩　維持3業者投標始得開標規定

中央社／ 台北7日電

公共工程委員會原先預告大幅修正政府採購法，刪除須3家廠商投標限制等；但立委多持保留意見。工程會今天表示，確保制度運作穩定，並尊重社會共識，因此這會期將不送交立法院審議，3業者投標始得開標維持現行條文。

為提升採購效率、保障廠商權益、完善停權制度、強化公平競爭及精進作業流程，工程會去年11月預告大幅修正政府採購法，最受矚目是刪除公開招標開標時須有3家廠商投標限制，且為增進採購效率，也增訂機關應於規定期限內公告一定金額以上的年度採購計畫，以利業者提前準備並縮短標期。

不過，工程會今天透過新聞稿說明，因為預告期間收到各界多元建言，為確保制度運作穩定，並尊重社會共識，決定調整修法期程，這會期將不送交立法院審議，且各界高度關注的「3家廠商投標始得開標」規定，將維持現行條文。

工程會進一步解釋，「有3家廠商投標始得開標」規定，主要是各界認為此制度在現階段仍有存續的必要性，為確保採購品質與透明度，因此在充分考量制度沿革與實務需求後，決定保留現行條文不做調整。

工程會說，採購法核心目標在建立公平、公開的採購環境，任何制度調整都需要兼顧市場秩序、機關管理能力及整體運作的穩定性，後續工程會將持續整合各界意見，並就整體影響進行更長期的配套評估，在充分凝聚共識後，再行循程序推動修法。

