聽新聞
0:00 / 0:00

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國防部長顧立雄（中）6日接受媒體記者聯訪時表示，國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。記者許正宏／攝影
國防部長顧立雄（中）6日接受媒體記者聯訪時表示，國民黨版的國防特別條例草案有許多不合理處，寫這條例的人可能未與國防部開過會討論，對國防不甚了解，很多軍購將難以執行。記者許正宏／攝影

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

國民黨表示，身為國防部長，顧立雄竟連美國海外軍事售予 （FMS）制度都不清楚。發價書為美方同意供售、並載明軍價與數量的官方文件；必須具備此文件，軍購案才算正式成立，這項規範對所有國家皆然。換言之，沒有美國政府的發價書，立法院根本無從審查預算，更遑論預算執行。

國民黨表示，有些武器即使政府有意採購，美國也未必同意供售。沒有載明於發價書的項目，最後可能根本買不到。在沒有發價書的情況下先行編列龐大預算，不僅缺乏實際採購基礎，也讓預算編列完全失去意義。

國民黨指出，在此次的軍購項目中，美國第一階段向我國國防部提出的發價書只有8項，總金額不超過3500億元，然而行政院的版本卻主張高達1.25兆元。這中間近9千億元的巨大落差，根本沒有任何一張發價書作為支撐，其實目的就是要要求國會給予「空白授權」。在「買什麼都不清楚」的情況下，行政院就草率編列預算舉債，導致立法院完全無法審查，後續也無法執行。這種荒謬行徑史無前例。

針對目前朝野爭執的「3800億元加N」國防預算概念，國民黨強調，其中的「N」指的就是「發價書」。國民黨幾十年來，一向積極和美國維持密切合作關係，不斷爭取向美國採購先進武器裝備，強化中華民國的自主安全防衛力量。每一項武器裝備採購案，只要可以獲得美國政府正式發出的發價書，確定美方同意對我軍售項目，包括規格、價格、交貨期程及付款條件等，國民黨都會支持。這就是 3800 億加 N的真正意義。

國民黨表示，針對行政院推行高達1.25兆元的國防特別條例，國防部對外宣稱此案已研究兩年，但對照2023年與2025年的「國防報告書」，卻不見這筆高額國防採購的長程規畫蹤影。

國民黨強調，建軍備戰固然需要每一年因應敵情狀況機動調整，但若真如國防部所言已籌劃兩年，為何在最新兩版國防報告書中，僅見幾筆千億級別特別預算（如新式戰機與海空戰力提升），卻對這筆橫跨8年（2026至2033年）的1.25兆元採購隻字未提？這種突襲式的預算編列讓「研究兩年」的說詞顯得自相矛盾。

國民黨重申，國防政策必須建立在透明、負責且可受監督的制度之上，唯有採購項目符合「兵力整建計畫、實際作戰需求、明確採購計畫、正式發價書」等四大要件，方能獲得支持。若政府持續以黑箱作業破壞既有程序，國民黨必將善盡民主監督職責。

國防預算 特別條例 國防特別預算

延伸閱讀

「已收到第4項發價書」 顧立雄：盼立法院5項軍購一體授權

【即時短評】強化國防安全是朝野共同責任 但不應支持凱子軍購

藍版軍購條例期程只到2028 林沛祥：賴總統任內才符特別預算急迫性

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

相關新聞

美伊戰事影響！我國缺天然氣「4月恐全面燒煤」 經長否認：努力調貨

美伊開戰影響國際能源，衝擊我國天然氣供應，經濟部長龔明鑫日前曾言燃煤發電為最後手段。國民黨立委蘇清泉今於立法院質詢，提及台中立委憂4月恐要開始燒煤。龔明鑫否認，表示重心擺在天然氣，3成來自中東，7成來自其他地方，盡量調貨或買現貨，補足那3成。

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

賴清德總統昨天指出暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應。由於「健保法」中明文規定藥價調查與調整機制，遭外界質疑有違法疑慮。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定，「政治的手立即退出健保」。

歷史上的今天／1962年香港蒙難者開記者會 淚訴受虐細節

1961年間，香港幫局曾以涉嫌為台灣從事政治活動為由，拘留24人，4個月後他們被予以遣送回台灣。1962年3月7日，12名曾因此被拘留的同胞，在台北市記者之家舉行記者會，向全國同胞控訴在香港政府集中營遭非刑虐待，並指當時英國政府以舊殖民帝國主義的姿態，在港九實行警察統治，羅織冤獄迫審中國國民。

批顧立雄沒發價書討國防特別預算 國民黨：常識與專業雙缺

國民黨版軍購條例草案正式付委審查，但受到質疑擋國防等。國民黨今晚表示，針對民進黨政府近期強推軍購特別條例草案，並以「國家安全」為名對在野黨進行政治抹黑，嚴正聲明軍事採購涉及龐大納稅錢，必須基於「專業建案」與「透明預算」。國防部長顧立雄至今拿不出發價書（LOA），卻企圖強渡關山，凸顯其軍購常識與專業嚴重不足，國民黨嚴厲譴責此等迴避監督、強逼全民買單的行徑。

不懼中東戰火 台灣與全球童軍在卡達集會研討大型國際童軍活動

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）今年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。這項為期五天的活動，透過密集課程與模擬演練，強化大型國際活動規畫、管理與執行能力。課程依活動生命周期設計，從規畫、準備至執行階段，涵蓋場地管理、交通物流、志工管理、媒體行銷、健康安全及危機管理等主題。

「把不甘留在今晚」中華隊不敵日本 賴總統：全心投入下場比賽

台灣和日本在WBC對壘，以0比13敗北。賴清德總統晚間在社群平台發文說，面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵；他呼籲大家「把不甘心留在今晚」，重新整理心情，全心投入下一場比賽。副總統蕭美琴則在臉書發文，貼出穿著Taiwan衣服的貓咪圖，配文「惜惜，愛你們。明天又是新的一天！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。