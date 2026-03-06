不懼中東戰火 台灣與全球童軍在卡達集會研討大型國際童軍活動

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）今年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。這項為期五天的活動，透過密集課程與模擬演練，強化大型國際活動規畫、管理與執行能力。課程依活動生命周期設計，從規畫、準備至執行階段，涵蓋場地管理、交通物流、志工管理、媒體行銷、健康安全及危機管理等主題。

世界童軍活動學院主要是邀請世界童軍大型活動主辦國代表，包括世界童軍領袖會議、世界童軍大露營、世界童軍教育論壇及世界羅浮大會等活動籌辦團隊，有世界童軍總部專員、志工及大型活動專家參與。共有全球26國代表46人參與。

這次活動邀請參與世界盃足球賽、奧運及帕運等大型國際賽事的專家，分享活動規畫、交通營運、物流管理及科技整合等實務經驗，提供學員寶貴的專業觀點。

中華民國曾在2004年舉辦第12次世界羅浮大會，並在2024年埃及世界童軍會議再次成功爭取中華民國主辦2029年第17次世界羅浮大會。中華民國童軍總會理事長高國倫說，台灣能兩度主辦世界羅浮大會，極為難得，童軍總會將積極籌備，誠摯邀請全球176個會員國共同參與盛會。

美國與以色列對伊朗發動軍事攻擊，造成中東情勢緊張，高國倫感謝外交部NGO事務會、亞非司中東科科長陳思行、駐阿拉伯聯合大公國代表陳俊吉，駐沙烏地阿拉伯王國代表張治平，秘書李奇蓁等關心協助，協助我國代表順利取得沙國簽證，經利雅德返台，另外，也要感謝沙烏地阿拉伯童軍總會國際委員阿雅熙亞（Hamad Alyahya〉及幹部阿巴齊里（Sultan Albakiri）在利雅德的接待及安排。

中華民國童軍總會同時要表達感謝世界童軍總部、卡達童軍總會，在中東情勢特殊狀況下的妥善安排，協助參加人員陸續返國。