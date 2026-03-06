快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

不懼中東戰火 台灣與全球童軍在卡達集會研討大型國際童軍活動

聯合報／ 記者高凌雲
世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）2026年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦世界童軍活動學院，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。圖片提供/中華民國童軍總會
世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）2026年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦世界童軍活動學院，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。圖片提供/中華民國童軍總會

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）今年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。這項為期五天的活動，透過密集課程與模擬演練，強化大型國際活動規畫、管理與執行能力。課程依活動生命周期設計，從規畫、準備至執行階段，涵蓋場地管理、交通物流、志工管理、媒體行銷、健康安全及危機管理等主題。

世界童軍活動學院主要是邀請世界童軍大型活動主辦國代表，包括世界童軍領袖會議、世界童軍大露營、世界童軍教育論壇及世界羅浮大會等活動籌辦團隊，有世界童軍總部專員、志工及大型活動專家參與。共有全球26國代表46人參與。

這次活動邀請參與世界盃足球賽、奧運及帕運等大型國際賽事的專家，分享活動規畫、交通營運、物流管理及科技整合等實務經驗，提供學員寶貴的專業觀點。

中華民國曾在2004年舉辦第12次世界羅浮大會，並在2024年埃及世界童軍會議再次成功爭取中華民國主辦2029年第17次世界羅浮大會。中華民國童軍總會理事長高國倫說，台灣能兩度主辦世界羅浮大會，極為難得，童軍總會將積極籌備，誠摯邀請全球176個會員國共同參與盛會。

美國與以色列對伊朗發動軍事攻擊，造成中東情勢緊張，高國倫感謝外交部NGO事務會、亞非司中東科科長陳思行、駐阿拉伯聯合大公國代表陳俊吉，駐沙烏地阿拉伯王國代表張治平，秘書李奇蓁等關心協助，協助我國代表順利取得沙國簽證，經利雅德返台，另外，也要感謝沙烏地阿拉伯童軍總會國際委員阿雅熙亞（Hamad Alyahya〉及幹部阿巴齊里（Sultan Albakiri）在利雅德的接待及安排。

中華民國童軍總會同時要表達感謝世界童軍總部、卡達童軍總會，在中東情勢特殊狀況下的妥善安排，協助參加人員陸續返國。

童軍

延伸閱讀

影／彰化三五童軍節科技化 大小童軍到田中老街實境解謎

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

滯留卡達台灣人抵沙烏地阿拉伯 駐處協助安置改機票

相關新聞

美伊戰事影響！我國缺天然氣「4月恐全面燒煤」 經長否認：努力調貨

美伊開戰影響國際能源，衝擊我國天然氣供應，經濟部長龔明鑫日前曾言燃煤發電為最後手段。國民黨立委蘇清泉今於立法院質詢，提及台中立委憂4月恐要開始燒煤。龔明鑫否認，表示重心擺在天然氣，3成來自中東，7成來自其他地方，盡量調貨或買現貨，補足那3成。

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

賴清德總統昨天指出暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應。由於「健保法」中明文規定藥價調查與調整機制，遭外界質疑有違法疑慮。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定，「政治的手立即退出健保」。

不懼中東戰火 台灣與全球童軍在卡達集會研討大型國際童軍活動

世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement, WOSM）今年2月24日至3月1日在卡達童軍總會舉辦「2026世界童軍活動學院」，中華民國童軍總會副秘書長邱義智及國際關係委員會主委盛孝銘代表出席。這項為期五天的活動，透過密集課程與模擬演練，強化大型國際活動規畫、管理與執行能力。課程依活動生命周期設計，從規畫、準備至執行階段，涵蓋場地管理、交通物流、志工管理、媒體行銷、健康安全及危機管理等主題。

「把不甘留在今晚」中華隊不敵日本 賴總統：全心投入下場比賽

台灣和日本在WBC對壘，以0比13敗北。賴清德總統晚間在社群平台發文說，面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵；他呼籲大家「把不甘心留在今晚」，重新整理心情，全心投入下一場比賽。副總統蕭美琴則在臉書發文，貼出穿著Taiwan衣服的貓咪圖，配文「惜惜，愛你們。明天又是新的一天！」

中東情勢緊張 外交部迄今協助795名滯留民眾返台

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420人。截至目前為止，外交部已協助...

台日大戰缺席 陳傑憲骨裂休1天：心中的一個遺憾

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。