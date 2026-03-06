快訊

「把不甘留在今晚」中華隊不敵日本 賴總統：全心投入下場比賽

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，日本隊以13：0提前七局「扣倒」中華隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／東京攝影

台灣和日本在WBC對壘，以0比13敗北。賴清德總統晚間在社群平台發文說，面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵；他呼籲大家「把不甘心留在今晚」，重新整理心情，全心投入下一場比賽。副總統蕭美琴則在臉書發文，貼出穿著Taiwan衣服的貓咪圖，配文「惜惜，愛你們。明天又是新的一天！」

賴總統臉書全文如下：

今晚的比賽，對很多國人來說一定很不好受。

在東京巨蛋面對陣容強大的日本隊，國家隊遇到非常艱難的挑戰；日本隊展現了高水準的實力，我們也必須誠實面對彼此之間仍有差距。

從球員臉上不甘心的表情，可以看出大家有多想為台灣贏下這場比賽；即使在困難的局面下，球員們依然保持專注與拚勁，直到最後都沒有放棄。

這場比賽也有許多年輕的投手登板，在世界級舞台面對頂尖打者；這些經驗都是重要的養分，相信球員們會把今天的失利化為前進的力量，在未來打出更好的表現。

面對世界級強敵，結果或許讓人難受，但也希望國人能給球員更多鼓勵。站在國際賽舞台上，即便承受的壓力很大，但他們仍展現出非常堅強的心理素質。

而台灣球迷的不離不棄，直到最後一刻仍大聲為台灣應援，更是讓人十分感動。

謝謝所有台灣英雄們的努力。經典賽還在繼續，讓我們把不甘心留在今晚，重新整理心情，全心投入下一場比賽。Team Taiwan，我們一起繼續拚。

