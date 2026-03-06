快訊

中華隊可借鏡！上屆經典賽古巴2連敗開局 後來2連勝晉級

經典賽／打擊沒有發揮是事實 曾豪駒：所有責任我自己扛

噩夢半局噴10分…日本13:0震撼教育 中華隊經典賽史第三度遭扣倒

聽新聞
0:00 / 0:00

中東情勢緊張 外交部迄今協助795名滯留民眾返台

中央社／ 台北6日電
圖為外交部正門口部徽。圖／中央社
圖為外交部正門口部徽。圖／中央社

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420人。截至目前為止，外交部已協助中東地區795名滯留民眾返台。外交部提醒，有意離境的民眾，可透過與台灣駐杜拜辦事處聯絡，以獲得必要協助。

外交部晚間發布新聞稿表示，阿聯酋航空EK366班機4日復飛後，今天有225名民眾搭乘該班機順抵國門；阿聯酋航空自4日重啟杜拜、台北航線後，已有752名民眾搭乘該班機返國；另外，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420名民眾。外交部截至目前為止，已協助中東地區795名滯留民眾返台。

外交部說明，中東區域緊張情勢未歇，政府持續執行國際護僑行動，並積極與當地政府、航空公司及相關單位密切聯繫溝通，外交部領事事務局桃園國際機場辦公室主任李盈興今天也代表外交部前往接機，向平安返國的民眾表達關懷與歡迎。

外交部指出，阿聯大公國的領空目前仍屬有限度開放狀態，每小時最大起降數為48個航班，阿聯酋航空優先復飛台北相當不易；此外，近日阿聯酋航空返台班機皆為A380機型，可搭載逾500名乘客，不過根據實際搭乘情形，今天返台航班並未滿載，未來航班仍有空位，外交部呼籲尚在阿聯大公國有意離境的民眾主動聯繫台灣駐杜拜辦事處，以利協助儘速搭乘已復飛的商業航班離境。

外交部提到，目前國際航班因區域衝突持續，為避免航空公司隨時調整航線，導致航班因航空公司商業考量停飛，外交部亦將持續與相關航空公司密切聯繫，以協調確保航班的穩定性。

外交部提醒，在阿聯大公國有意離境的民眾，可透過台灣駐杜拜辦事處緊急聯繫電話「+971-50-645-3018」聯絡，以獲得必要協助。

杜拜 中東 外交部

延伸閱讀

中東戰火波及183名台灣旅客滯留杜拜 立委批外交部慢半拍

滯留卡達台灣人抵沙烏地阿拉伯 駐處協助安置改機票

與中東台人自救會接上線了 外交部：200餘人今起陸續返台

中東戰事延燒 外交部掌握逾3,000名僑民籲分區儘速離境

相關新聞

美伊戰事影響！我國缺天然氣「4月恐全面燒煤」 經長否認：努力調貨

美伊開戰影響國際能源，衝擊我國天然氣供應，經濟部長龔明鑫日前曾言燃煤發電為最後手段。國民黨立委蘇清泉今於立法院質詢，提及台中立委憂4月恐要開始燒煤。龔明鑫否認，表示重心擺在天然氣，3成來自中東，7成來自其他地方，盡量調貨或買現貨，補足那3成。

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

賴清德總統昨天指出暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應。由於「健保法」中明文規定藥價調查與調整機制，遭外界質疑有違法疑慮。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定，「政治的手立即退出健保」。

中東情勢緊張 外交部迄今協助795名滯留民眾返台

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420人。截至目前為止，外交部已協助...

台日大戰缺席 陳傑憲骨裂休1天：心中的一個遺憾

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

排碳大戶碳費優惠 環境部公開各家自主減量計畫

排碳大戶爭取碳費優惠，若提自主減量計畫並通過審查，可享優惠費率。環境部今天表示，已在環境部氣候變遷署網站公開已核定的自主...

TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

國科會今天在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI） 舉辦「AI新十大建設」高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統到場，談到世界棒球經典賽的熱門話題，他強調昨天台灣球迷塞爆了日本東京球場，這種熱情已在世界的棒球界引起讚嘆，今晚台灣將對上日本，相信國家代表隊「Team taiwan」一定會全力以赴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。