中東情勢緊張 外交部迄今協助795名滯留民眾返台

中東區域緊張情勢未歇，外交部今天表示，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420人。截至目前為止，外交部已協助中東地區795名滯留民眾返台。外交部提醒，有意離境的民眾，可透過與台灣駐杜拜辦事處聯絡，以獲得必要協助。

外交部晚間發布新聞稿表示，阿聯酋航空EK366班機4日復飛後，今天有225名民眾搭乘該班機順抵國門；阿聯酋航空自4日重啟杜拜、台北航線後，已有752名民眾搭乘該班機返國；另外，中東地區駐外館處迄今接獲民眾尋求協助總人數約為420名民眾。外交部截至目前為止，已協助中東地區795名滯留民眾返台。

外交部說明，中東區域緊張情勢未歇，政府持續執行國際護僑行動，並積極與當地政府、航空公司及相關單位密切聯繫溝通，外交部領事事務局桃園國際機場辦公室主任李盈興今天也代表外交部前往接機，向平安返國的民眾表達關懷與歡迎。

外交部指出，阿聯大公國的領空目前仍屬有限度開放狀態，每小時最大起降數為48個航班，阿聯酋航空優先復飛台北相當不易；此外，近日阿聯酋航空返台班機皆為A380機型，可搭載逾500名乘客，不過根據實際搭乘情形，今天返台航班並未滿載，未來航班仍有空位，外交部呼籲尚在阿聯大公國有意離境的民眾主動聯繫台灣駐杜拜辦事處，以利協助儘速搭乘已復飛的商業航班離境。

外交部提到，目前國際航班因區域衝突持續，為避免航空公司隨時調整航線，導致航班因航空公司商業考量停飛，外交部亦將持續與相關航空公司密切聯繫，以協調確保航班的穩定性。

外交部提醒，在阿聯大公國有意離境的民眾，可透過台灣駐杜拜辦事處緊急聯繫電話「+971-50-645-3018」聯絡，以獲得必要協助。