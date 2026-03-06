賴總統提暫停藥價調查 健保署：朝「依法不調降」研議、強化藥品韌性

賴清德總統昨天宣布將暫停藥價調查（DET）三年，期間全面盤點藥品供應，外界質疑違法。健保署表示，目前朝「依法不調降」來因應，同時配合強化藥品供應韌性，與食藥署共同盤點及討論相關品項，若未來有需要，也不排除全面修法讓藥價調整機制更完善。

健保署表示，健保署自2013年起試辦「藥品費用支出目標制（DET）」，今年2月25日已公告2025年藥價調整結果，調整金額36.15億元、調整項目2343項，較去年調整48.51億元、調整3184項較低，調整價格、項目也是歷年最低。今年更針對必要藥品項目、抗生素、胰島素等重要藥品，給予藥價保障，新藥價4月1日起實施。

但為了配合國家藥物韌性整備計畫，行政院挹注衛福部80.4億元，健保署將協同食藥署共同強化國內藥品韌性，朝向停止調降藥價三年研議。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，現行「全民健康保險法」第46條規定「保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格；藥品逾專利期第一年起開始調降，於5年內依市場交易情形逐步調整至合理價格。」

黃育文說，健保署會朝「依法不調降」來調整，同時配合強化藥品供應韌性，並與食藥署共同盤點及討論相關品項，若未來有需要，也不排除全面修法讓藥價調整機制更完善。