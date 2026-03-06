快訊

經典賽Live／對決山本由伸！1局下中華隊打線三上三下

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統提暫停藥價調查 健保署：朝「依法不調降」研議、強化藥品韌性

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
賴清德總統昨指出，將暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應體。不過藥價調查、調整機制在「健保法」中明文規定，遭外界質疑有違法疑慮。健保署表示，健保署會朝依法不調降藥價來調整，同時配合強化藥品供應韌性，並與食藥署共同盤點及討論相關品項，若未來有需要，也不排除全面修法讓藥價調整機制更完善。本報資料照片
賴清德總統昨指出，將暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應體。不過藥價調查、調整機制在「健保法」中明文規定，遭外界質疑有違法疑慮。健保署表示，健保署會朝依法不調降藥價來調整，同時配合強化藥品供應韌性，並與食藥署共同盤點及討論相關品項，若未來有需要，也不排除全面修法讓藥價調整機制更完善。本報資料照片

賴清德總統昨天宣布將暫停藥價調查（DET）三年，期間全面盤點藥品供應，外界質疑違法。健保署表示，目前朝「依法不調降」來因應，同時配合強化藥品供應韌性，與食藥署共同盤點及討論相關品項，若未來有需要，也不排除全面修法讓藥價調整機制更完善。

健保署表示，健保署自2013年起試辦「藥品費用支出目標制（DET）」，今年2月25日已公告2025年藥價調整結果，調整金額36.15億元、調整項目2343項，較去年調整48.51億元、調整3184項較低，調整價格、項目也是歷年最低。今年更針對必要藥品項目、抗生素、胰島素等重要藥品，給予藥價保障，新藥價4月1日起實施。

但為了配合國家藥物韌性整備計畫，行政院挹注衛福部80.4億元，健保署將協同食藥署共同強化國內藥品韌性，朝向停止調降藥價三年研議。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，現行「全民健康保險法」第46條規定「保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格；藥品逾專利期第一年起開始調降，於5年內依市場交易情形逐步調整至合理價格。」

黃育文說，健保署會朝「依法不調降」來調整，同時配合強化藥品供應韌性，並與食藥署共同盤點及討論相關品項，若未來有需要，也不排除全面修法讓藥價調整機制更完善。

衛福部 行政院 食藥署 健保署 賴清德

延伸閱讀

經濟部三枝箭 拚藥業2030產值增至1,800億

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

恐違健保法！賴清德要暫停藥價調查3年 醫界獻3對策：行使行政裁量權

國藥國造 4年240億推動藥物韌性整備

相關新聞

影／美伊衝突波及…第3架杜拜返台班機飛抵 旅客：天天都有飛彈警報

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣多國展開報復，區域局勢升溫，多國關閉空域，影響航班運作。阿聯酋航空開始復飛，4日首架、5日第2架自杜拜返台班機抵達後，今天下午再有第3架班機飛抵桃園國際機場。

空中驚魂！70歲男機上昏厥竟藏「4V」致命危機 醫這1招救命

70歲陳男日前赴美探望家人，返台轉機途中在機艙內昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞，隨後在兒子陪同下返台，向台中市立老人復健綜合醫院求診，經心血管中心心臟內外科團隊評估，發現其多條冠狀動脈嚴重阻塞等「4V」多重病症，所幸歷經8小時手術救回一命。

還有冷氣團？ 賈新興：未來10天東北季風一波接一波 這2天冷空氣升級

未來10天東北季風一波接一波，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天及下周一至下周二受東北季風影響，下周四至下周五受偏強東北季風或大陸冷氣團影響。

雪深5公分！銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

航空業性騷高風險 衛福部：乘客「機上伸鹹豬手」可依性騷法裁罰

2022年一名華航空服員在外戰期間遭性侵，桃園市政府以無管轄權為由拒絕開罰，該員上訴至最高法院仍被駁回，桃園市空服員工會今天宣布將申請釋憲。航空業為性騷高風險行業，衛福部指出，空服員在外站遇性騷，若其行為、結果延續至國內，便可依法開罰，此為地方政府裁量空間，至於空服員若被旅客性騷，該適用「性別工作平等法」或「性騷擾防治法」，仍有待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。