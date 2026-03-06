中東戰事影響能源供應 環團籲加速本土再生能源

中東戰事牽動能源供應，環保團體今天聲明，台灣能源結構高度依賴中東化石燃料，加速本土再生能源發展，並建立更具韌性的分散式能源系統，是兼顧淨零轉型與能源安全的解方。

中東戰事持續，外界關注可能帶來的能源衝擊。經濟部長龔明鑫5日表示，若天然氣調度面臨困難，啟動燃煤備用機組將是「最後的手段」，但因3月仍在空污管制季，若需啟動，也會待4月管制較少時再評估。

環境權保障基金會今天發表聲明，台灣能源結構高度依賴中東化石燃料，近8成原油來自沙烏地阿拉伯、科威特、阿聯與卡達，用於發電的天然氣也有約3成來自卡達；去年台灣電力結構中，天然氣發電比例已達47.8%，但天然氣安全存量僅約11天，若荷莫茲海峽受阻或中東供應鏈中斷，將立即威脅台灣電力系統的穩定。

聲明指出，台灣在進行能源安全風險評估時，不能只聚焦台海情境，必須將全球供應鏈與海運瓶頸納入考量，而無論在何種風險情境，加速本土再生能源發展，並建立更具韌性的分散式能源系統，將是兼顧淨零轉型與能源安全的雙贏及最佳策略。

環團指出，近年隨著離岸風電與太陽光電裝置容量增加，台灣能源進口依存度，已從過去高達98%逐步下降至95%，風能、太陽能、水力與地熱等屬於在地資源，不需依賴遠洋運輸，也不會因為戰爭、封鎖或貿易制裁而中斷，無論是台海衝突或中東供應受阻，再生能源都能有效降低台灣對外部能源的依賴。

此外，環團說，有人主張重啟核能提升能源安全，但此選項在短期內難以發揮效果，且在戰爭情境下，核電廠本身也將成為重大風險，因此能源安全評估也需將核設施風險納入考量。

環團表示，目前政府的因應措施，包括與美國、澳洲供應商、日本與韓國等國合作進行天然氣調度，並規劃增加自美國進口液化天然氣、減少中東進口比例，甚至爭取提出美國軍事護航確保海運安全。

環團說，多元採購確實有助於分散單一來源風險，但這仍是治標措施，無論天然氣來自中東或北美，本質上仍是需要長距離海運的進口化石燃料，仍伴隨碳排放與價格波動風險，只要能源結構仍高度依賴化石燃料，台灣就難以真正降低外部衝擊。

環團呼籲朝野政黨及政治人物，無論支持核能，或主張分散天然氣進口來源，與加速再生能源發展並不衝突，在地緣政治不穩與淨零轉型壓力並存的時代，朝野政黨應更聚焦「如何發展可持續的公正的再生能源發展機制」，這是當前台灣社會理應跨黨派優先處理的重要國家戰略議題。