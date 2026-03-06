快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事影響能源供應 環團籲加速本土再生能源

中央社／ 台北6日電

中東戰事牽動能源供應，環保團體今天聲明，台灣能源結構高度依賴中東化石燃料，加速本土再生能源發展，並建立更具韌性的分散式能源系統，是兼顧淨零轉型與能源安全的解方。

中東戰事持續，外界關注可能帶來的能源衝擊。經濟部長龔明鑫5日表示，若天然氣調度面臨困難，啟動燃煤備用機組將是「最後的手段」，但因3月仍在空污管制季，若需啟動，也會待4月管制較少時再評估。

環境權保障基金會今天發表聲明，台灣能源結構高度依賴中東化石燃料，近8成原油來自沙烏地阿拉伯、科威特、阿聯與卡達，用於發電的天然氣也有約3成來自卡達；去年台灣電力結構中，天然氣發電比例已達47.8%，但天然氣安全存量僅約11天，若荷莫茲海峽受阻或中東供應鏈中斷，將立即威脅台灣電力系統的穩定。

聲明指出，台灣在進行能源安全風險評估時，不能只聚焦台海情境，必須將全球供應鏈與海運瓶頸納入考量，而無論在何種風險情境，加速本土再生能源發展，並建立更具韌性的分散式能源系統，將是兼顧淨零轉型與能源安全的雙贏及最佳策略。

環團指出，近年隨著離岸風電與太陽光電裝置容量增加，台灣能源進口依存度，已從過去高達98%逐步下降至95%，風能、太陽能、水力與地熱等屬於在地資源，不需依賴遠洋運輸，也不會因為戰爭、封鎖或貿易制裁而中斷，無論是台海衝突或中東供應受阻，再生能源都能有效降低台灣對外部能源的依賴。

此外，環團說，有人主張重啟核能提升能源安全，但此選項在短期內難以發揮效果，且在戰爭情境下，核電廠本身也將成為重大風險，因此能源安全評估也需將核設施風險納入考量。

環團表示，目前政府的因應措施，包括與美國、澳洲供應商、日本與韓國等國合作進行天然氣調度，並規劃增加自美國進口液化天然氣、減少中東進口比例，甚至爭取提出美國軍事護航確保海運安全。

環團說，多元採購確實有助於分散單一來源風險，但這仍是治標措施，無論天然氣來自中東或北美，本質上仍是需要長距離海運的進口化石燃料，仍伴隨碳排放與價格波動風險，只要能源結構仍高度依賴化石燃料，台灣就難以真正降低外部衝擊。

環團呼籲朝野政黨及政治人物，無論支持核能，或主張分散天然氣進口來源，與加速再生能源發展並不衝突，在地緣政治不穩與淨零轉型壓力並存的時代，朝野政黨應更聚焦「如何發展可持續的公正的再生能源發展機制」，這是當前台灣社會理應跨黨派優先處理的重要國家戰略議題。

龔明鑫 能源 天然氣 再生能源

延伸閱讀

中東戰事引發爭搶天然氣 再生能源公會：善用儲能調度提升電網韌性

何時開始燃煤發電？ 卓榮泰給出答案

最快4月啟動燃煤發電…卓揆：會採嚴謹、專業 大家能接受的方式

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

相關新聞

美伊戰事影響！我國缺天然氣「4月恐全面燒煤」 經長否認：努力調貨

美伊開戰影響國際能源，衝擊我國天然氣供應，經濟部長龔明鑫日前曾言燃煤發電為最後手段。國民黨立委蘇清泉今於立法院質詢，提及台中立委憂4月恐要開始燒煤。龔明鑫否認，表示重心擺在天然氣，3成來自中東，7成來自其他地方，盡量調貨或買現貨，補足那3成。

台日大戰缺席 陳傑憲骨裂休1天：心中的一個遺憾

「台灣隊長」陳傑憲前役因觸身球造成左手食指骨折，接下來出賽狀況成疑，陳傑憲今天表示，他會先休息一天，嘗試看看自己還能做什麼，不諱言「我很不甘心啦！」

賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

賴清德總統昨天指出暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應。由於「健保法」中明文規定藥價調查與調整機制，遭外界質疑有違法疑慮。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定，「政治的手立即退出健保」。

排碳大戶碳費優惠 環境部公開各家自主減量計畫

排碳大戶爭取碳費優惠，若提自主減量計畫並通過審查，可享優惠費率。環境部今天表示，已在環境部氣候變遷署網站公開已核定的自主...

TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

國科會今天在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI） 舉辦「AI新十大建設」高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統到場，談到世界棒球經典賽的熱門話題，他強調昨天台灣球迷塞爆了日本東京球場，這種熱情已在世界的棒球界引起讚嘆，今晚台灣將對上日本，相信國家代表隊「Team taiwan」一定會全力以赴。

卡達局勢不穩 外交部公布護僑專線助民眾陸路離境

外交部今天表示，駐沙烏地阿拉伯代表處於5日發布公告，將協助有意離境卡達的民眾以陸路方式前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，再轉搭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。