賴總統裁示藥價調查暫停3年 醫改會轟凌駕法治：政治的手立即退出健保

賴清德總統昨天指出暫停藥價調查（DET）3年，期間全面盤點藥品供應。由於「健保法」中明文規定藥價調查與調整機制，遭外界質疑有違法疑慮。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定，「政治的手立即退出健保」。

醫改會於臉書說明，近年缺藥，主要源於疫情、戰爭、缺工或原料短缺等供應鏈衝擊，與藥價調整政策無關。以解決缺藥風險為由，是混淆問題、轉移焦點。

醫改會認為，根據《健保法》第46條規定，健保署有依藥價調查結果反映藥品支付價格的責任，以控制藥價在合理範圍，是管控藥費支出的法定工具。自2019年起就已舉行多次藥品支付調整論壇，2023年政府更宣布盤點核價及調價原則，召開多場溝通會議與專家會議，2024年函文各團體表達意見，這是有法源依據、有程序的改革過程。

然而，在未見檢討、改革結果，未取得社會共識下，賴總統透過「健康台灣推動委員會」裁示，直接凍結法定機制，理由是「盤點供應鏈」，但盤點供應鏈與藥價調查機制，根本是兩回事，邏輯不通。

醫改會說，健保為全國民眾在市場上購買醫療服務，難道不需要掌握市場價格？藥價調查是健保合理給付的基礎，若沒有藥價調查與調整機制，健保就像矇著眼睛買東西，民眾用血汗錢所納的保費無法得到保障。

醫改會表示，健保不是私人金庫，更不應淪為選舉提款機。這項決策荒腔走板、自我矛盾、漠視各界改革努力，凌駕法治，戕害健保公平，是對民主程序與全民權利最嚴重的背叛。裁示更要求未來藥價調查節省的經費「不回歸健保」，改挹注產業發展。

健保財務年年吃緊，人民繳的每一分保費都應用於醫療給付與病人照護，而非落入產業口袋。政府要扶植學名藥產業，應另編預算支持，而非無憑無據從健保口袋伸手掏錢。

醫改會嚴正呼籲，政治的手立即退出健保，政府應立即公開說明現行藥價調整制度改革現況，撤回抵觸法治的決定。