排碳大戶碳費優惠 環境部公開各家自主減量計畫

中央社／ 台北6日電
環境部。圖／聯合報系資料照片
環境部。圖／聯合報系資料照片

排碳大戶爭取碳費優惠，若提自主減量計畫並通過審查，可享優惠費率。環境部今天表示，已在環境部氣候變遷署網站公開已核定的自主減量計畫，已有273廠審查通過，供各界查詢。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

根據統計，國內排碳大戶有465廠，其中有430廠提出自主減量計畫，截至今年2月底止，已經有273廠通過審查、24廠主動撤案。

環境部氣候變遷署組長周仁申告訴中央社記者，24廠主動撤案，主要是自我評估無法達成所提的自主減量計畫目標，但這些廠後續仍可再提出計畫，經審核通過依然可「適用優惠費率」。

根據「自主減量計畫管理辦法」第7條規定，中央主管機關得定期將自主減量計畫核定事項公開於指定網站，公開資訊包含事業名稱、指定目標、適用優惠費率級別、執行期間及核定減量措施等。

環境部表示，3月起已在環境部氣候變遷署網站「碳費專區」（https://gov.tw/cZC），公開經審查核定自主減量計畫，關心碳費制度的民眾可上網查詢。

另外，環境部也提醒業者，事業應確實執行已獲核定的自主減量計畫，並應依規定在每年4月底前提交執行進度報告，後續將每年查核自主減量計畫執行進度，符合執行進度者當年才可適用優惠費率。

環境部 碳費

