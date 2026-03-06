TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
賴清德總統（中）今天上午到竹科參加「AI新十大建設」高速量子運算國家戰略發布會，被詢問棒球經典賽時，不忘提及少棒國手出身的國科會主委吳誠文（右四）。記者胡蓬生／攝影
國科會今天在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI） 舉辦「AI新十大建設」高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統到場，談到世界棒球經典賽的熱門話題，他強調昨天台灣球迷塞爆了日本東京球場，這種熱情已在世界的棒球界引起讚嘆，今晚台灣將對上日本，相信國家代表隊「Team Taiwan」一定會全力以赴。

賴清德受訪時提到，昨天台澳大戰雖然結果不如預期，但台灣球迷塞爆了日本東京球場，這種熱情已在世界的棒球界引起讚嘆，今晚台灣將對上日本，相信國家代表隊挺台灣，一定會全力以赴。所有球迷一定比昨天拿出更大的熱情，加油一定更大聲，他要在這裡祝福，台灣的國家代表隊今晚能旗開得勝。

賴清德談到棒球，不忘提醒大家他身邊的國科會主委吳誠文就是國家英雄，早年是少棒國家代表隊的王牌投手。

新竹縣、苗栗縣今天都將安排經典賽直播，苗栗縣政府表示，今天中華隊將迎戰宿敵日本隊，縣府特別於今晚在苗栗縣政府第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，邀鄉親一同集結為台灣隊加油打氣，打造最熱血的苗栗主場。活動將於傍晚5點30分開放入場，現場除同步轉播精彩賽事外，還貼心準備點心、爆米花及限量加油棒，讓民眾在輕鬆熱鬧的氛圍中觀賽，透過震天應援聲，共同為台灣選手注入滿滿能量。

新竹縣政府從3月6日至8日將連續3天在新竹縣體育館辦「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，特別邀慕獅女孩QUEENA、子筑、JOY、安琪一同應援，現場每天準備限量應援小物，前2000名完成活動粉絲專頁按讚者即可獲得限量加油棒1份，縣長楊文科邀縣民朋友到場一起為中華隊集氣，爭取進軍美國邁阿密8強賽事。

楊文科表示，這次賽事中華隊分在C組，分別面對擁有大聯盟選秀狀元BAZANNA的澳洲隊、3屆WBC冠軍擁有美聯年度MVP及2023年世界棒球經典賽大會MVP大谷翔平的日本隊、由「風之孫」李政厚領軍的韓國隊和充滿神秘感的捷克隊，場場嚴峻，需要縣民朋友一同應援，為中華隊加油。

新竹縣政府表示，「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動於3月6日下午5點、3月7、8日上午10點在新竹縣立體育館開放球迷進場，請球迷朋友自體育館南門2樓依序入場，現場準備一系列台灣英雄的應援曲、嗆司曲，讓球迷朋友一同高唱具有台灣棒球原汁原味的經典應援曲，要將新竹縣的加油聲浪傳到日本東京，為中華健兒們集氣。

今晚中華隊將迎戰宿敵日本隊，苗栗縣政府特別安排今晚在縣府第一辦公大樓大廳舉辦現場轉播應援活動，邀鄉親一同集結為台灣隊加油打氣，打造最熱血的苗栗主場。圖／苗栗縣政府提供
新竹縣政府從3月6日至8日將連續3天在新竹縣體育館辦「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動。圖／新竹縣政府提供
