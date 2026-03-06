快訊

最快4月啟動燃煤發電…卓揆：會採嚴謹、專業 大家能接受的方式

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國、以色列對伊朗發動空襲，牽動國際能源市場，傳出我國最快4月將啟動燃煤備用發電，閣揆卓榮泰表示，會做好最嚴謹準備，採取大家最能接受的方式。記者許正宏／攝影
美國、以色列對伊朗發動空襲，短時間看不到緩解跡象，牽動國際能源市場，傳出我國最快4月將啟動燃煤備用發電，閣揆卓榮泰今表示，會做好最嚴謹準備，採取大家最能接受的方式。

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為11天，目前已掌握至3月底的氣源，並將盡力掌握4月供應；若戰事時間拉長，最快4月將啟動燃煤備用機組發電。

卓榮泰在立法院面對媒體表示，所有因應的措施，都會預先做好嚴謹的準備規劃，隨著情勢的發展，一定採取最嚴謹、最專業，而且大家最能夠接受的方式。

龔明鑫昨天表示，原油法定安全存量是90天以上，但實際上已超過100天，調度的急迫性不急；比較關注的是天然氣的安全存量，目前有超過11天，且經調度後，3月底前的天然氣來源均可掌握，當前的努力目標是盡量增加掌握4月的天然氣來源。

據統計，台灣一個月有30艘天然氣船到港，其中10艘來自中東，其他20艘天然氣船都可如期抵港。3月還在每年11月到隔年3月的空汙管制期內，4月起過了空汙管制期，法令規定彈性增加，屆時才考慮啟用備用燃煤機組發電。

經濟部指出，目前我國燃煤發電機組包括台電的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共13ＧＷ，近年為了國安需要，台電興達燃煤電廠第1至4號機組已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色。

相關新聞

切割青鳥？沈伯洋：只有部分是支持者

民進黨立委沈伯洋昨天在社群媒體發文提及，「青鳥」與民進黨價值不同，被外界認為有切割意味。沈伯洋今天表示，當時參與立法院外「青鳥運動」的民眾，其實不一定都是民進黨支持者，有小黨也曾做過問卷調查，結果顯示只有部分參與者是民進黨支持者，因此「青鳥運動」本質上是多元公民行動。

政院不副署+N 「卓榮泰獨裁」譴責案立院逕付二讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例。民眾黨立法院黨團提案譴責卓榮泰行徑若非獨裁，何謂獨裁？應立即停止違法濫權不副署、不公布、不執行行徑，提議逕付二讀，在藍白人數優勢下通過。立法院長韓國瑜表示，全案交黨團協商由民眾黨團負責召集。

TPASS經費有著落了 立院表決通過718億新興預算優先動支

立法院會今天通過公決案，本年度38項新興計畫預算可先行予以動支，總計約718億元；由於民進黨立院黨團持續反對，該案在院會仍進行表決，藍白以人數優勢54：29表決通過。

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

美伊開戰，國人憂天然氣可能斷供。台中市長盧秀燕今被問及軍購、訪美行程、與張善政團隊會面等問題時，她說，經濟部證實台灣天然氣只能用到這個月，很多民眾都在反映很著急，她認為，這是很嚴重問題、比什麼都急，喊話中央，盼優先保障民生，以家戶、餐飲業優先。

最快4月啟動燃煤發電 卓揆：會採嚴謹、專業 大家能接受的方式

美國、以色列對伊朗發動空襲，短時間看不到緩解跡象，牽動國際能源市場，傳出我國最快4月將啟動燃煤備用發電，閣揆卓榮泰今表示，會做好最嚴謹準備，採取大家最能接受的方式。

柯文哲兒東大博士畢業 陳佩琪擬聲請解除境管赴日

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，大兒子從日本東京大學博士班畢業，24日將舉行畢業典禮，她將循正常程序向法院聲請解除限...

