卡達局勢不穩 外交部公布護僑專線助民眾陸路離境

外交部今天表示，駐沙烏地阿拉伯代表處於5日發布公告，將協助有意離境卡達的民眾以陸路方式前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，再轉搭國際航班返國，若民眾有相關需求，可透過專線或表單登記，以利駐處提供必要協助。

外交部上午發布新聞稿表示，駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平偕組長潘俊彥於5日下午2時入境卡達，期間卡達曾發布3次國家級警報。

張治平評估情勢後持續進行護僑任務，陸續前往Radisson Blu、Wonder Palace、Pullman Doha等3家旅館會晤滯留在卡達共11名民眾，說明駐處已規劃有意離境卡達的滯留民眾，以陸路方式自卡達多哈經AbuSamra邊關前往沙京利雅德轉搭商業航班返台的方案，有意離境卡達的滯留民眾，可透過表單登記（https://forms.gle/TMmA48uZuQdvkduP8），以利駐處掌握並提供必要協助。

外交部提醒，目前仍滯留卡達的民眾務必提高警覺，隨時注意當地安全情勢發展，並遵循卡達政府發布的安全指引，以確保人身安全。駐沙烏地阿拉伯代表處亦將持續與當地民眾保持聯繫，以利提供必要協助，如有任何需要，也可隨時與駐沙烏地阿拉伯代表處聯絡，聯繫電話為「+966-505-223-725」。