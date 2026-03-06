快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽今晚中日之戰 黃健豪喊一起把日本隊吃掉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委黃健豪。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委黃健豪。記者屈彥辰／攝影

2026WBC經典賽5日於日本東京巨蛋拉開序幕，中華隊昨日對戰澳洲隊，以0比3的差距惜敗。中華隊今晚6時對決日本隊，台灣各界期盼中華隊，重現2024年世界棒球12強賽冠軍賽，完封日本隊奪冠的光彩。國民黨立委黃健豪說，今天最熱門的餐廳應該是日本料理，一定要把日本隊吃掉。

台灣棒球迷關注今年WBC經典賽。中華隊今晚對決日本隊，盼能重現佳績。中華隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，在2024年11月24日的決賽中以4比0完封日本，終結日本隊在國際一級賽事的27連勝神話，也拿下隊史首座世界一級賽事冠軍。

黃健豪說，這是重要的一戰，今晚也有直播派對，他會到現場為中華隊油。當然今天最熱門的外送或餐廳應該是日本料理，大家都希望說吃壽司也好，或是吃各種各樣的生魚片、燒肉等等，一定要把日本隊吃掉，這是中華隊球迷的期待。

黃健豪表示，希望中華隊今晚一掃昨天的陰霾，能夠獲勝，「中華隊加油！」

延伸閱讀

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

相關新聞

卡達局勢不穩 外交部公布護僑專線助民眾陸路離境

外交部今天表示，駐沙烏地阿拉伯代表處於5日發布公告，將協助有意離境卡達的民眾以陸路方式前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，再轉搭...

茶農舌癌切除三分之一舌頭 殘存味蕾淬煉出世界金獎茶

對於製茶師而言，舌頭是精準校對風味的儀器；但對林雨暘來說，那曾是生命中碎裂的一角。他在事業巔峰期罹患舌癌，手術切除了三分之一的舌頭，這對仰賴感官的茶人來說無異於「失能」。然而，他拒絕向命運繳械，在雲霧間，他用殘存的味蕾重新定義甘甜。這不僅是一杯獲獎的東方美人茶，更是一段關於生命如何從苦澀中回甘的傳奇故事……

經典賽今晚中日之戰 黃健豪喊一起把日本隊吃掉

2026WBC經典賽5日於日本東京巨蛋拉開序幕，中華隊昨日對戰澳洲隊，以0比3的差距惜敗。中華隊今晚6時對決日本隊，台灣各界期盼中華隊，重現2024年世界棒球12強賽冠軍賽，完封日本隊奪冠的光彩。國民黨立委黃健豪說，今天最熱門的餐廳應該是日本料理，一定要把日本隊吃掉。

歷史上的今天／1959年美國金門合唱團表演爵士四重唱

1959年3月6日，遠東音樂社主辦的美國金門合唱團（Golden Gate Quartet）演唱會當日下午時在國際學舍舉行，由四名非裔歌唱家和一架黑色鋼琴組成的歌唱表演，替聽眾們帶來粉紅色的音韻和歡愉的興奮。初春的夜晚，國際學舍的室內溫度和四大歌手的熱門音樂使聽眾聽得出汗。

主持健康台灣會議 賴總統：現行藥價調查機制將研議暫停三年

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議，總統府發言人郭雅慧會後轉述，委員和顧問們高度關切藥價調查制度，賴總統聽取後裁示，「現行藥價調查機制將會研議暫停3年，期間要來全面盤點藥品供應系統，建立更完整的藥物韌性基礎，並且同步檢討未來藥價調查制度及資源運用方式。」

賴總統：藥價調查「研議暫停三年」 先盤點藥品供應鏈韌性

為強化國家醫療體系的供應安全與藥品韌性，賴清德總統5日於總統府健康台灣委員會裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。