美台攜手反制中共疑美論 美次卿：揭露統戰資金

美國國會議員今天關切，美國如何與台灣等盟友合作，反擊中國代理人推動的「疑美論」。國務院次卿回應，美方反制作法包括推動獎學金交流計畫與深化人際互動，同時努力揭露中國「統一戰線」行動的資金投入。

美國聯邦眾議院外交事務委員會上午舉行「透過公共外交推進國家安全」聽證會，公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）出席作證。

共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）曾提出「對抗中國惡意影響基金授權法案」。他關切，國務院目前如何因應中國影響力，以及美國應如何與台灣等盟友合作，反制中國代理人在印太區域推動的疑美論述。

「這涉及多個層面，而且至關重要。」羅傑斯表示，美方正透過交流獎學金計畫及人與人之間的互動接觸，取得具體成果。她舉例，美國曾在墨西哥推動宣傳活動，提醒民眾注意中國的經濟脅迫，以及北京在港口與基礎設施合作中提出的「魔鬼交易」。

印太區域方面，她指出，美方已達成數項關鍵礦產協議，以協助確保供應鏈安全，「我們也在努力揭露中國統戰行動的資金投入」。羅傑斯透露，她今年春天將首次出訪東亞與太平洋地區。

羅傑斯指出，印太地區擁有全球一半以上人口，並承載近半數全球商業活動。鑑於中國的對抗性戰略行動，印太對美國具有極重要的戰略意義。她說，印太區域內島鏈與夥伴國家正面臨中國宣傳與惡意影響力的影響，美國現階段所有針對中國的行動，都有助於強化自身印太戰略布局。

羅傑斯舉例，她近期取得授權，可要求、促使，必要時甚至強制美國大學提高外國資金來源透明度，這與美國在印太區域的影響力布局密切相關。

美國聯邦參議院調查小組於2019年曾發表報告，詳述中國對美國教育體系的影響，促使美國政府重新加強執行有關資訊揭露的規定。

美國教育部聲明指出，美國大學院校於2025年共申報8300筆、總額達52億美元（約新台幣1655億元）的資金往來，涵蓋來自各國政府、私人企業及個人，其中最大「金主」為卡達，有11億美元，其次為英國的6億3300萬美元，以及中國的5億2800萬美元。

羅傑斯今天也強調商業外交的重要性，指出經濟脅迫是中國主要工具之一。她說，美方正提醒各國警惕中國提出的「無法拒絕的條件」。

羅傑斯說：「事實上，各國應該拒絕，因為那些港口並非免費，基礎建設也未必如宣稱般完善。」

另有議員關切中國透過假訊息，操作影響索羅門群島選舉。羅傑斯表示，中國透過多種管道，將宣傳與資訊操作滲透到競爭激烈的國家。

她說，國務院正與社群媒體和科技公司協調，蒐集相關威脅資訊，例如外國機器人帳號群等。

羅傑斯指出，她已收到一份非常詳細的簡報，內容涉及中國在太平洋島國施加影響力的各種手段，包括滲透社群媒體聊天群組，以及收購或拉攏當地媒體，這類情況屢見不鮮。