主持健康台灣會議 賴總統：現行藥價調查機制將研議暫停三年
賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議，總統府發言人郭雅慧會後轉述，委員和顧問們高度關切藥價調查制度，賴總統聽取後裁示，「現行藥價調查機制將會研議暫停3年，期間要來全面盤點藥品供應系統，建立更完整的藥物韌性基礎，並且同步檢討未來藥價調查制度及資源運用方式。」
郭雅慧轉述賴總統的指示，未來3年細部盤整藥品供應結構，目前健保給付項中有1萬4000項藥品，醫療院所實際使用1700項，政府會針對這些藥品系統性分類，進一步了解各項藥物在台灣生產能力與自給自足程度。
郭雅慧說，針對完全仰賴進口的藥物來研議對策，降低供應鏈風險，舉例來說，加強跟日本民主供應鏈國家的合作，尤其是在原物料領域建立更穩定的合作供應體系。
此外，郭雅慧提到，賴總統說，未來若進行藥價調查產生節省的經費，這部分不回歸健保，將優先投入國內學名藥生產，希望提升台灣藥品自主能力；以今年來說，藥價調整有30多億元經費，未來看看如何研議可以支持藥物韌性政策和產業發展。
