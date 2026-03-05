快訊

賴總統：藥價調查「研議暫停三年」 先盤點藥品供應鏈韌性

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統指示，藥價調查「研議暫停三年」，先盤點藥品供應鏈韌性。總統府／提供
賴清德總統指示，藥價調查「研議暫停三年」，先盤點藥品供應鏈韌性。總統府／提供

為強化國家醫療體系的供應安全與藥品韌性，賴清德總統5日於總統府健康台灣委員會裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

賴總統表示，在討論藥物韌性議題時，第一個被提出的問題就是藥價調查。包括多位委員、顧問及副召集人都認為，現行制度需要重新檢視。因此裁示自今年起暫停藥價調查三年，以利政府在此期間進行更完整的制度盤整與政策規劃。

賴總統指出，未來三年最重要的工作，是針對藥品供應結構進行細部盤點。目前健保給付項目中共有超過1.4萬項藥品，而醫療院所實際使用的藥品約有1,700多項。政府將針對這些藥品進行系統性分類，進一步了解各類藥品在國內的生產能力與自給自足程度。

若部分藥品完全仰賴進口，政府將研議對策，降低供應鏈風險，包括加強與日本等民主供應鏈國家的合作，特別是在原料藥領域建立更穩定的合作與供應體系。

在建立韌性層面，賴總統也強調，藥品供應體系需要政府、供應商與醫療院所之間建立明確分工與協作機制。未來將先完成制度與機制建構，再重新啟動藥價調查，以避免政策措施對整體藥物韌性造成衝擊。

此外，賴總統也指示，未來若進行藥價調查而產生節省的經費，不應再回歸健保總體給付，而應優先投入支持國內學名藥的生產發展，以提升台灣藥品自主能力。以今年為例，藥價調整所節省的30多億元經費，未來可用於支持藥物韌性相關政策與產業發展。

會中亦討論到更長遠的醫療體系改革方向。賴總統表示，台灣健保制度經過三十年的發展，已逐步朝向「全人醫療」的目標邁進。未來可透過區域化管理模式，讓各區域所收取的健保資源由該區域醫療體系統籌運用。

以東區為例，若將醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所整合為一個醫療體系，由東區自行管理當地健保資源，不僅能強化健康促進與預防醫學，也有助於提升轉診效率與資源整合。

例如部分特殊醫療資源，如蛇毒血清，若集中配置於區域醫學中心，當偏鄉診所或部落有需求時，甚至可透過無人機等方式快速配送，確保醫療資源及時到位。

賴總統表示，未來可先從東區試辦此模式，若運作順利，再逐步推廣到其他區域。過去南部地區率先試辦醫院小總額制度，最終也成功推廣至全國，即是一個可供參考的經驗。

賴總統強調，若全人醫療體系能逐步建立，許多結構性問題將可獲得改善，藥品供應、醫療資源配置與醫療效率也將更為穩定，未來對於藥價調查制度的依賴程度也可能隨之降低。

相關新聞

主持健康台灣會議 賴總統：現行藥價調查機制將研議暫停三年

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議，總統府發言人郭雅慧會後轉述，委員和顧問們高度關切藥價調查制度，賴總統聽取後裁示，「現行藥價調查機制將會研議暫停3年，期間要來全面盤點藥品供應系統，建立更完整的藥物韌性基礎，並且同步檢討未來藥價調查制度及資源運用方式。」

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

賴總統：藥價調查「研議暫停三年」 先盤點藥品供應鏈韌性

為強化國家醫療體系的供應安全與藥品韌性，賴清德總統5日於總統府健康台灣委員會裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

平安回家！外交部備蘋果酥接機杜拜返台客 民眾目睹美駐杜拜領事館遭炸

美伊開戰後，第2架從杜拜返台班機下午飛抵桃園機場，外交部及交通部觀光署都派人接機，旅客也向記者分享目睹美國駐杜拜領事館遭...

內政部估婚育宅2028年達4.2萬戶 加碼租補「年預算要38億」

內政部今部務會報由國土署報告「婚育新政策助青年安心成家」，國土署長蔡長展在記者會說明，預計3年內提供直接興建社宅9721戶、包租代管3.2萬戶婚育宅。中央也放寬申請資格及加碼租金補貼，約14萬戶婚育家庭受惠，而相關政策每年支出約需38億，納「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

近3成參與者交到另一半 內政部單身聯誼成功配對3874人

內政部於今日部務會報戶政司報告，戶政司說，單身聯誼活動8年共辦201梯次，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。戶政司長陳永智說，正持續規畫14梯次單身聯誼活動，案子招標中，預計4月下旬完成規畫。

