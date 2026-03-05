快訊

伊朗狂射飛彈、無人機！美國攔截飛彈急速消耗 外媒：「這國」成大贏家

不滿課業問題？東吳延畢生失控持剪刀闖系辦 警到場強制送醫

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

聽新聞
0:00 / 0:00

駐處助滯留卡達巴林民眾離境 陸路赴利雅德須先登記

中央社／ 記者楊堯茹台北5日電

美伊開戰導致台灣旅客、僑民滯留中東，駐沙烏地阿拉伯代表處和駐巴林代表處今天表示，將安排陸路分別協助滯留卡達和巴林的民眾前往沙國利雅德，有意離境者請分別向兩代表處登記。

台灣駐沙烏地阿拉伯代表處今天於臉書發布公告，將協助滯留卡達的台灣人，安排陸路交通從卡達多哈前往沙烏地阿拉伯利雅德，並經由利雅德機場搭機返台。

沙烏地阿拉伯代表處說明，在沙烏地阿拉伯的食宿與交通費用請申請人自行負擔。自利雅德機場可搭機經第三地轉機返台，請預先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於搭機返台時超過6個月。

沙烏地阿拉伯代表處表示，有意願以陸路方式離開卡達者，請盡速與台灣駐沙烏地阿拉伯代表處聯繫登記。若有緊急情況，請撥打沙烏地阿拉伯代表處緊急急難救助手機電話：+966-505-223-725

沙烏地阿拉伯代表處提到，由卡達多哈經Abu Samra邊關前往沙烏地阿拉伯利雅德的陸路交通，車程約8到10小時，若如遇壅塞或其他狀況，車程或將更長。

沙烏地阿拉伯代表處指出，持台灣護照入境沙烏地阿拉伯須持有有效簽證或緊急入境許可，代表處將協助申辦，但因各國申請量龐大，無法保證優先處理，請提早登記。

關於航班狀況，沙烏地阿拉伯代表處說，卡達領空目前關閉，卡達航空航班暫停；沙烏地阿拉伯利雅德機場正常運作，可搭乘各航空公司班機轉機返台。建議民眾持續關注各航空公司官網公告及最新航班資訊。

駐沙烏地阿拉伯代表處登記表單：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-AgiwXAp00IwdgwG8Zv1b1_QKAF0ArwAJYvPuQstTTpCCSA/viewform

此外，駐巴林代表處稍早也於臉書發布通知，將協助在巴林的台灣人及僑民安排陸路交通，自巴林前往沙烏地阿拉伯首都利雅德暫避，或自利雅德搭機返台。

駐巴林代表處提醒，巴林前往沙烏地阿拉伯的集體租車費用將由代表處負擔。而沙烏地阿拉伯簽證費、後續住宿及機票費用由個人自行負擔。

駐巴林代表處說明，有意以陸路方式離開巴林者，請於僑民群組回復意願或致電駐巴林代表處。目前預計發車時間為3月7日上午。

美伊開戰 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

戰鬥激化…日本調升中東6國旅遊警示 政府將包機撤僑

滯留卡達台灣人抵沙烏地阿拉伯 駐處協助安置改機票

與中東台人自救會接上線了 外交部：200餘人今起陸續返台

中東戰事延燒 外交部掌握逾3,000名僑民籲分區儘速離境

相關新聞

主持健康台灣會議 賴總統：現行藥價調查機制將研議暫停三年

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議，總統府發言人郭雅慧會後轉述，委員和顧問們高度關切藥價調查制度，賴總統聽取後裁示，「現行藥價調查機制將會研議暫停3年，期間要來全面盤點藥品供應系統，建立更完整的藥物韌性基礎，並且同步檢討未來藥價調查制度及資源運用方式。」

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

賴總統：藥價調查「研議暫停三年」 先盤點藥品供應鏈韌性

為強化國家醫療體系的供應安全與藥品韌性，賴清德總統5日於總統府健康台灣委員會裁示，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

平安回家！外交部備蘋果酥接機杜拜返台客 民眾目睹美駐杜拜領事館遭炸

美伊開戰後，第2架從杜拜返台班機下午飛抵桃園機場，外交部及交通部觀光署都派人接機，旅客也向記者分享目睹美國駐杜拜領事館遭...

內政部估婚育宅2028年達4.2萬戶 加碼租補「年預算要38億」

內政部今部務會報由國土署報告「婚育新政策助青年安心成家」，國土署長蔡長展在記者會說明，預計3年內提供直接興建社宅9721戶、包租代管3.2萬戶婚育宅。中央也放寬申請資格及加碼租金補貼，約14萬戶婚育家庭受惠，而相關政策每年支出約需38億，納「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

近3成參與者交到另一半 內政部單身聯誼成功配對3874人

內政部於今日部務會報戶政司報告，戶政司說，單身聯誼活動8年共辦201梯次，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。戶政司長陳永智說，正持續規畫14梯次單身聯誼活動，案子招標中，預計4月下旬完成規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。