駐處助滯留卡達巴林民眾離境 陸路赴利雅德須先登記

美伊開戰導致台灣旅客、僑民滯留中東，駐沙烏地阿拉伯代表處和駐巴林代表處今天表示，將安排陸路分別協助滯留卡達和巴林的民眾前往沙國利雅德，有意離境者請分別向兩代表處登記。

台灣駐沙烏地阿拉伯代表處今天於臉書發布公告，將協助滯留卡達的台灣人，安排陸路交通從卡達多哈前往沙烏地阿拉伯利雅德，並經由利雅德機場搭機返台。

沙烏地阿拉伯代表處說明，在沙烏地阿拉伯的食宿與交通費用請申請人自行負擔。自利雅德機場可搭機經第三地轉機返台，請預先訂妥機票與住宿，並確認護照效期於搭機返台時超過6個月。

沙烏地阿拉伯代表處表示，有意願以陸路方式離開卡達者，請盡速與台灣駐沙烏地阿拉伯代表處聯繫登記。若有緊急情況，請撥打沙烏地阿拉伯代表處緊急急難救助手機電話：+966-505-223-725

沙烏地阿拉伯代表處提到，由卡達多哈經Abu Samra邊關前往沙烏地阿拉伯利雅德的陸路交通，車程約8到10小時，若如遇壅塞或其他狀況，車程或將更長。

沙烏地阿拉伯代表處指出，持台灣護照入境沙烏地阿拉伯須持有有效簽證或緊急入境許可，代表處將協助申辦，但因各國申請量龐大，無法保證優先處理，請提早登記。

關於航班狀況，沙烏地阿拉伯代表處說，卡達領空目前關閉，卡達航空航班暫停；沙烏地阿拉伯利雅德機場正常運作，可搭乘各航空公司班機轉機返台。建議民眾持續關注各航空公司官網公告及最新航班資訊。

駐沙烏地阿拉伯代表處登記表單：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-AgiwXAp00IwdgwG8Zv1b1_QKAF0ArwAJYvPuQstTTpCCSA/viewform

此外，駐巴林代表處稍早也於臉書發布通知，將協助在巴林的台灣人及僑民安排陸路交通，自巴林前往沙烏地阿拉伯首都利雅德暫避，或自利雅德搭機返台。

駐巴林代表處提醒，巴林前往沙烏地阿拉伯的集體租車費用將由代表處負擔。而沙烏地阿拉伯簽證費、後續住宿及機票費用由個人自行負擔。

駐巴林代表處說明，有意以陸路方式離開巴林者，請於僑民群組回復意願或致電駐巴林代表處。目前預計發車時間為3月7日上午。