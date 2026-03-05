影／阿聯酋航空載第2批國人返台 旅客目擊飛彈攻擊美領事館

美伊開戰導致部分空域關閉，不少台灣旅客滯留中東，阿聯酋航空繼昨天載運第一批台灣旅客返台後，今天又有第2架班機自杜拜飛抵桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺、交通部觀光署桃園機場旅客服務中心主任許大瑋、以及桃園國際機場公司都到場接機，並發放象徵「平安回家」的蘋果酥給機組員與旅客。

外交部政務次長陳明祺指出，外交部高度重視滯留中東的國人安全，雖然外交部長林佳龍正以總統特使身分出訪友邦，但第一時間就指示成立因應小組親自指揮調度，並由政務次長吳志中坐鎮督導，他今天來桃機代表林佳龍及吳志中迎接返台國人，表達最誠摯的慰問與歡迎。

旅客林小姐表示，她2月27日前往杜拜旅遊，剛到杜拜就發生戰爭，期間行程都可以正常進行，只是當地有些旅遊景點關閉，幸好回程班機也沒有受到影響。此行最刺激的就是第4天在飯店目擊飛彈攻擊，她住在希爾頓飯店，從陽台看到遠方一處建築物遭到攻擊，第1發疑似空包彈沒有爆炸，但5分鐘後第2顆飛彈打來就有看到火花，建築物也開始冒濃煙，後來才知道那棟建築物就是美國駐杜拜領事館。

移民署國境事務大隊說明，阿聯酋航空班機EK-366復航桃園機場，搭載入境人數共539人，其中國人252人、外國人260人、機組員27人。國境大隊特別規劃3座「阿聯酋航空EK366專案查驗櫃檯」，方便歸心似箭的國人儘速完成通關手續與家人團聚。

今天又有第2架阿聯酋班機自杜拜載運國人返台，外交部政務次長陳明祺、交通部觀光署桃園機場旅客服務中心主任許大瑋等人到場接機。記者黃仲明／攝影