國土署：社宅只租不售 無市價7折出售青年宅規劃

中央社／ 台北5日電
網傳內政部「研議放寬都市更新容積獎勵上限，可作為市價7折出售青年首購住宅，對此國土署回應與事實不符。示意圖／聯合報系資料照
網傳內政部「研議放寬都市更新容積獎勵上限，可作為市價7折出售青年首購住宅」。內政部國土署今天說，與事實不符，目前國家社宅政策仍以「只租不售」為原則，中央並無市價7折出售青年住宅規劃；可負擔供出售優惠住宅模式是部分地方政府另行規劃的措施。

國土署今天透過新聞稿表示，都市更新放寬容積獎勵是在擴大公共利益的前提下，讓開發利益與國家住宅政策相互結合，且目前國家社會住宅政策仍以「只租不售」為原則。部分人士將這次政策曲解為可市價7折出售青年優惠住宅，已偏離住宅法規範及政策設計本意，屬不實資訊。

國土署表示，行政院研議於現行法定基準容積1.5倍範圍內，於特定條件下放寬都市更新容積獎勵，核心精神在於「容積換公益」，要求開發者就新增容積部分，提供實質社宅等公益資源，使都市更新所創造開發利益回饋社會，強化居住支持體系，協助一定所得及經濟條件的家庭解決居住問題，而非單純增加市場銷售住宅。

國土署說，有關網傳所提可負擔供出售優惠住宅模式，是部分地方政府依其自治權限另行規劃的措施，與中央這次以社會住宅為主軸的都市更新容積獎勵政策不同，兩者制度設計及法源基礎不同，不宜混為一談。

國土署指出，都市更新容積獎勵放寬，同步強化整合輔導機制，協助住戶自行主導都市更新，降低專業整合、資金籌措及權責釐清等實務困難，以提升更新效率與成案可行性。相關制度設計將持續與社會各界充分溝通，審慎推動。中央並無市價7折出售青年住宅規劃，請勿以訛傳訛。

相關新聞

平安回家！外交部備蘋果酥接機杜拜返台客 民眾目睹美駐杜拜領事館遭炸

美伊開戰後，第2架從杜拜返台班機下午飛抵桃園機場，外交部及交通部觀光署都派人接機，旅客也向記者分享目睹美國駐杜拜領事館遭...

內政部估婚育宅2028年達4.2萬戶 加碼租補「年預算要38億」

內政部今部務會報由國土署報告「婚育新政策助青年安心成家」，國土署長蔡長展在記者會說明，預計3年內提供直接興建社宅9721戶、包租代管3.2萬戶婚育宅。中央也放寬申請資格及加碼租金補貼，約14萬戶婚育家庭受惠，而相關政策每年支出約需38億，納「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

近3成參與者交到另一半 內政部單身聯誼成功配對3874人

內政部於今日部務會報戶政司報告，戶政司說，單身聯誼活動8年共辦201梯次，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。戶政司長陳永智說，正持續規畫14梯次單身聯誼活動，案子招標中，預計4月下旬完成規畫。

網提案改革制度 人事總處：公務員考績甲等比率擬不低於114年

公共政策網路參與平台近日有人提案改革公務人員考績制度，行政院人事行政總處今天表示，將配合銓敘部研議、持續蒐整各界意見，適...

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫...

