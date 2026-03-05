國土署：社宅只租不售 無市價7折出售青年宅規劃

網傳內政部「研議放寬都市更新容積獎勵上限，可作為市價7折出售青年首購住宅」。內政部國土署今天說，與事實不符，目前國家社宅政策仍以「只租不售」為原則，中央並無市價7折出售青年住宅規劃；可負擔供出售優惠住宅模式是部分地方政府另行規劃的措施。

國土署今天透過新聞稿表示，都市更新放寬容積獎勵是在擴大公共利益的前提下，讓開發利益與國家住宅政策相互結合，且目前國家社會住宅政策仍以「只租不售」為原則。部分人士將這次政策曲解為可市價7折出售青年優惠住宅，已偏離住宅法規範及政策設計本意，屬不實資訊。

國土署表示，行政院研議於現行法定基準容積1.5倍範圍內，於特定條件下放寬都市更新容積獎勵，核心精神在於「容積換公益」，要求開發者就新增容積部分，提供實質社宅等公益資源，使都市更新所創造開發利益回饋社會，強化居住支持體系，協助一定所得及經濟條件的家庭解決居住問題，而非單純增加市場銷售住宅。

國土署說，有關網傳所提可負擔供出售優惠住宅模式，是部分地方政府依其自治權限另行規劃的措施，與中央這次以社會住宅為主軸的都市更新容積獎勵政策不同，兩者制度設計及法源基礎不同，不宜混為一談。

國土署指出，都市更新容積獎勵放寬，同步強化整合輔導機制，協助住戶自行主導都市更新，降低專業整合、資金籌措及權責釐清等實務困難，以提升更新效率與成案可行性。相關制度設計將持續與社會各界充分溝通，審慎推動。中央並無市價7折出售青年住宅規劃，請勿以訛傳訛。