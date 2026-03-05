平安回家！外交部備蘋果酥接機杜拜返台客 民眾目睹美駐杜拜領事館遭炸

美伊開戰後，第2架從杜拜返台班機下午飛抵桃園機場，外交部及交通部觀光署都派人接機，旅客也向記者分享目睹美國駐杜拜領事館遭飛彈攻擊，旅行社領隊則感謝政府提供協助。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗旋即向波灣多國展開報復以來，已有多國關閉空域。繼昨天首架從杜拜返台班機抵台，今天下午又有一架班機搭載旅客回到台灣。

班機在4時11分抵達桃園國際機場，外交部政務次長陳明祺、交通部觀光署桃園機場旅客服務中心主任許大瑋、以及桃園國際機場公司也到場接機，今天同樣準備600份象徵「平安回家」的蘋果酥，逐一致贈給機組員與旅客。

外交部政務次長陳明祺接受媒體聯訪表示，外交部高度重視滯留中東的國人安全，雖然外交部長林佳龍正以總統特使身分出訪友邦，但第一時間就指示成立因應小組親自指揮調度，並由政務次長吳志中坐鎮督導，他今天來桃機代表林佳龍及吳志中迎接返台國人，表達最誠摯的慰問與歡迎。

旅客林小姐表示，到達杜拜的第4天就遇到飛彈攻擊事件，晚間待在旅館時，發現窗外一處建築物遭攻擊，第1發疑似為空包彈沒有爆炸，是5分鐘後的第2顆炮彈來襲就有火花出現，建築物也冒出濃煙，當時的第一個念頭就是趕快拿出手機錄影，後續行程都正常進行，今天也順利返台沒有受到影響，後來才知道那棟建築就是美國駐杜拜領事館。

山富旅行社領隊黃先生指出，他們是21人團的杜拜7天遊，在杜拜時間28日抵達當地就發生第一顆飛彈事件，但後續行程都照常進行，感謝政府提供很多協助，外交部也派員在當地機場，只要看到疑似台灣人就會主動詢問是否要返台、有沒有問題、是否遇到困難需幫忙等，在人多的機場裡也會告知領隊們更快速的行走路線，讓人覺得很安心。

移民署國境事務大隊表示，阿聯酋航空班機EK-366復航桃園機場，搭載入境人數共539人，其中國人252人、外國人260人、機組員27人。國境大隊特別規劃3座「阿聯酋航空EK366專案查驗櫃檯」，方便歸心似箭的國人儘速完成通關手續與家人團聚。