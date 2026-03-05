內政部估婚育宅2028年達4.2萬戶 加碼租補「年預算要38億」

內政部今部務會報由國土署報告「婚育新政策助青年安心成家」，國土署長蔡長展在記者會說明，預計3年內提供直接興建社宅9721戶、包租代管3.2萬戶婚育宅。中央也放寬申請資格及加碼租金補貼，約14萬戶婚育家庭受惠，而相關政策每年支出約需38億，納「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

立法院1月三讀通過住宅法修法，要求直接興辦的社宅必須提供20%作為婚育宅。蔡長展說，2025年底，中央已經釋出1022戶類似婚育宅，推估3年內從新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣等9個縣市，從直接興建的社宅釋出20%，另一部分由都更分回、容積捐贈、都計回饋，以及民間參與取得社宅供應。

蔡長展說，後續並搭配財政部房屋稅2.0等賦稅措施，鼓勵空餘屋釋出做包租代管社宅，優先提供婚育家庭。預計至2028年，中央直接興辦婚育宅會達6967戶、地方直接興辦2754戶、包租代管社宅3.2萬戶，總計約4.2萬戶。

蔡長展指出，中央也加碼補助包租代管的承租人，提供婚育家庭可用於新增、修繕育兒居家安全項目，如防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等，對象為2025年10月1日後登記結婚新婚2年內或育有新生兒（含胎兒）的婚育家庭，房客補助額度最高每年一戶6000元，每年6000戶2028年可達1.8萬戶。

另外中央也放寬申請資格，蔡長展說，婚育族群所得資格從最低生活費3倍放寬至3.5倍，並加碼2026年元旦起登記結婚在新婚2年內的家庭，租金補貼直接加碼50％，有新生兒出生的家庭、生第一胎加碼100%，每多生一胎再多加碼50%。2025年婚育家庭為12.5萬戶，加計資格放寬後預佔可多4.5萬戶，扣除重複計算包租代管3.2萬戶，2028年約14萬戶婚育家庭受惠。

蔡長展推估，相關政策每年支出約需38億元，將納入「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

媒體詢問，除財政部房屋稅2.0等賦稅措施，是否還會結合其他賦稅手段釋出包租代管空餘屋？國土署住宅組長蘇崇哲說，先前有與財政部討論是否要結合房地合一稅規定，但目前仍在討論中。