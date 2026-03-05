近3成參與者交到另一半 內政部單身聯誼成功配對3874人

內政部於今日部務會報戶政司報告，戶政司說，單身聯誼活動8年共辦201梯次，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。戶政司長陳永智說，正持續規畫14梯次單身聯誼活動，案子招標中，預計4月下旬完成規畫。

陳永智說，配合行政院少子女化對策計畫，內政部自2018年開辦單身聯誼系列活動，截至去年止，已完成201梯次單身聯誼活動，提供1萬4521名額，近年來內政部也結合公、私部門資源，讓活動地點能夠涵蓋全台，並提供多元性的活動內容，像是與台中樂成宮、台南南鯤鯓代天府及新竹市普天宮，3間全國知名月老廟共同舉辦聯誼活動，信仰力量促成許多佳偶，開啟幸福契機。

內政部長劉世芳表示，去年活動結束後第1對完成結婚登記，主動分享喜訊給內政部的佳偶，就獲得1錢黃金對戒的新人獎；近日內政部已接獲去年6月的參加者，2人已在今年結婚。

內政部說明，今年單身聯誼活動將會舉辦14場次每梯次80人名額，並會結合國家公園自然資源，規畫多元遊程，引領民眾親近自然美景。