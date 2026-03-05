快訊

化身邱比特！內政部單身聯誼活動配對率近3成 115年再開14場

中央社／ 台北5日電
內政部戶政司長陳永智表示，自民國107年開辦單身聯誼系列活動，截至去年底，已累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。今年單身聯誼活動將舉辦14場次，預計4月下旬完成活動規劃並公布。圖／中央社（內政部提供）
內政部今天表示，自民國107年開辦單身聯誼系列活動，截至去年底，已累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。今年單身聯誼活動將舉辦14場次，有1日行程及2日行程，每梯次80人、男女各半，預計4月下旬完成活動規劃並公布。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。內政部戶政司長陳永智說明，配合行政院「我國少子女化對策計畫」，內政部自107年開辦單身聯誼系列活動，截至去年底，已完成201梯次單身聯誼活動，提供1萬4521個參加名額，累計超過3874人配對成功。

陳永智指出，單身聯誼系列活動一直廣受民眾好評，114年參加者對於活動整體滿意度達95%，對政府主辦聯誼活動支持度更高達98%。近年內政部也結合公、私部門資源，讓活動地點能夠涵蓋全台並提供多元活動，像與台中樂成宮、台南南鯤鯓代天府及新竹市普天宮等3間全國知名月老廟共同舉辦聯誼活動。

陳永智表示，政府希望參加者都能佳偶天成，去年活動結束後第1對完成結婚登記，並主動分享喜訊給內政部的佳偶，就可以獲得新人獎「黃金對戒1錢」；近日內政部已接獲去年6月的參加者，2人已在今年結婚，身為月老的內政部同感喜悅，期盼能收到更多有情人終成眷屬的好消息。

陳永智提到，今天內政部更擔任牽線月老角色，在國土管理署為內政部未婚公務員舉辦「品味時光 心動瞬間」單身聯誼活動，鼓勵公務員擴大社交生活圈，戮力從公之餘也能邂逅愛情。

陳永智指出，今年單身聯誼活動將舉辦14場次，每梯次80人名額，男女各半，也會結合國家公園自然資源來規劃多元遊程，預計4月下旬完成規劃並公布於內政部戶政司全球資訊網（www.ris.gov.tw/app/portal），歡迎適婚男女踴躍報名。

