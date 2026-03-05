快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

網提案改革制度 人事總處：公務員考績甲等比率擬不低於114年

中央社／ 台北5日電
公共政策網路參與平台近日有人提案改革公務人員考績制度，行政院人事行政總處表示，將配合銓敘部研議、持續蒐整各界意見，適時提供建議；另為激勵士氣，今年將建議機關考績甲等比率以不低於去年為原則。示意圖／AI生成
公共政策網路參與平台近日有人提案改革公務人員考績制度，行政院人事行政總處表示，將配合銓敘部研議、持續蒐整各界意見，適時提供建議；另為激勵士氣，今年將建議機關考績甲等比率以不低於去年為原則。示意圖／AI生成

公共政策網路參與平台近日有人提案改革公務人員考績制度，行政院人事行政總處今天表示，將配合銓敘部研議、持續蒐整各界意見，適時提供建議；另為激勵士氣，今年將建議機關考績甲等比率以不低於去年為原則。

公共政策網路參與平台日前有人提案改革公務人員考績制度，包含要求刪除考績等第比例配額限制，以及修正公務人員考績法，明定「受考人無重大違失且能完成職務者，原則應列甲等以上」的稱職基準，且要求考績若有未列甲等以上情形，主管須提出具體事證與書面說明。

人事總處今天透過新聞稿指出，有關公共政策網路參與平台上的提案建議，因涉及公務人員考績法修正，為考試院銓敘部權責，又考績評核亦涉及各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，牽涉跨院、跨機關權責，涉及層面廣泛，人事總處將配合銓敘部研議，並持續蒐整各界意見，適時提供建議供法制主管機關參考，盼能持續精進考績制度。

人事總處也說，考績評定是由各機關首長進行，但近年來，全球政經情勢快速變動，公部門面臨的績效與專業要求日益提高，公務人員工作辛勞程度與責任負擔隨之加重，因此為激勵士氣，今年將建議各機關考績甲等比率以不低於去年的甲等比率為原則。

考試院 公共政策 考績 公務員

延伸閱讀

部分教師被迫延後2年退休難題 新制恐致「老的不退、新人不來」

行政院拒副署黨產條例修法 救國團：深切遺憾

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

相關新聞

內政部估婚育宅2028年達4.2萬戶、加碼租補「年預算要38億」

內政部今部務會報由國土署報告「婚育新政策助青年安心成家」，國土署長蔡長展在記者會說明，預計3年內提供直接興建社宅9721戶、包租代管3.2萬戶婚育宅。中央也放寬申請資格及加碼租金補貼，約14萬戶婚育家庭受惠，而相關政策每年支出約需38億，納「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

近3成參與者交到另一半 內政部單身聯誼成功配對3874人

內政部於今日部務會報戶政司報告，戶政司說，單身聯誼活動8年共辦201梯次，累計超過3874人配對成功，配對比率近3成。戶政司長陳永智說，正持續規畫14梯次單身聯誼活動，案子招標中，預計4月下旬完成規畫。

網提案改革制度 人事總處：公務員考績甲等比率擬不低於114年

公共政策網路參與平台近日有人提案改革公務人員考績制度，行政院人事行政總處今天表示，將配合銓敘部研議、持續蒐整各界意見，適...

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫...

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。