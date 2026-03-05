網提案改革制度 人事總處：公務員考績甲等比率擬不低於114年

公共政策網路參與平台近日有人提案改革公務人員考績制度，行政院人事行政總處今天表示，將配合銓敘部研議、持續蒐整各界意見，適時提供建議；另為激勵士氣，今年將建議機關考績甲等比率以不低於去年為原則。

公共政策網路參與平台日前有人提案改革公務人員考績制度，包含要求刪除考績等第比例配額限制，以及修正公務人員考績法，明定「受考人無重大違失且能完成職務者，原則應列甲等以上」的稱職基準，且要求考績若有未列甲等以上情形，主管須提出具體事證與書面說明。

人事總處今天透過新聞稿指出，有關公共政策網路參與平台上的提案建議，因涉及公務人員考績法修正，為考試院銓敘部權責，又考績評核亦涉及各機關考績評定實務作業及考績獎金預算編列，牽涉跨院、跨機關權責，涉及層面廣泛，人事總處將配合銓敘部研議，並持續蒐整各界意見，適時提供建議供法制主管機關參考，盼能持續精進考績制度。

人事總處也說，考績評定是由各機關首長進行，但近年來，全球政經情勢快速變動，公部門面臨的績效與專業要求日益提高，公務人員工作辛勞程度與責任負擔隨之加重，因此為激勵士氣，今年將建議各機關考績甲等比率以不低於去年的甲等比率為原則。