內政部估婚育宅117年達4.2萬戶 租補加碼14萬戶受惠

中央社／ 台北5日電
內政部國土署長蔡長展表示，為提供婚育家庭居住協助，預計至民國117年，會提供約4.2萬戶婚育宅及14萬戶家庭租金補貼加碼，共18萬戶婚育家庭可受惠，預計每年支出約新台幣38億元，將納入「百萬戶租屋家庭支持計畫」並報行政院核定。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 胡經周
內政部國土署長蔡長展今天表示，為提供婚育家庭居住協助，預計至民國117年，會提供約4.2萬戶婚育宅及14萬戶家庭租金補貼加碼，共18萬戶婚育家庭可受惠，預計每年支出約新台幣38億元，將納入「百萬戶租屋家庭支持計畫」並報行政院核定。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。國土署長蔡長展表示，內政部持續擴大對新婚育兒家庭居住支持及照顧，包括「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」與「安心入住社會住宅」等，鼓勵青年安心成家及安心生養。

蔡長展說明，像今年300億元租金補貼，截至2月中旬已有14萬戶婚育家庭享加碼額度。民國115年起租金補貼加碼方案，包括登記新婚2年內的家庭，租金補貼直接加碼50%；115年起有新生兒出生的家庭，租金補貼加碼100%，每多生育1名子女，補貼金額再多加碼50%，沒有加碼上限，但補貼總額不得超過實際租金，且新婚加碼與育兒加碼擇優補貼。

婚育宅方面，蔡長展指出，中央持續釋出婚育宅，去年已提供1022戶，今年會依照社會住宅完工進度，在新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣等9個縣市釋出其中20%當婚育宅，提供至少1000戶，保障婚育家庭優先入住。

蔡長展解釋，配合住宅法修正放寬婚育家庭定義，涵蓋新婚2年內家庭及育有未成年子女家庭，推估未來3年內全國可再釋出約1萬戶婚育宅，後續並搭配財政部房屋稅2.0等賦稅措施，鼓勵空餘屋釋出做包租代管社宅，優先提供婚育家庭。預計至117年，中央直接興辦婚育宅會達6967戶、地方直接興辦2754戶、包租代管社宅3.2萬戶，總計可提供約4.2萬戶婚育宅。

蔡長展表示，社宅包租代管也會加碼支持婚育家庭，針對114年10月1日以後登記結婚的新婚2年內或育有新生兒（含胎兒）的婚育家庭，提供育兒居家安全修繕補助，補助房客每年最高6000元，可用於新增或修繕育兒安全設施，預計每年補助6000戶，117年可達1.8萬戶。

蔡長展提到，相關政策推估每年支出約需38億元，將盡速納入「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定。

媒體詢問，除了財政部房屋稅2.0等賦稅措施，是否還會結合其他賦稅手段釋出包租代管空餘屋。國土署住宅組長蘇崇哲回應，先前有與財政部討論是否要結合房地合一稅規定，不過仍在討論中。

