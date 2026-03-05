主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴總統表示，藥物韌性是全社會防衛韌性的重要一環。

賴總統說，近年來，由於地緣政治劇烈變化、經貿秩序重整，加上氣候變遷與疫情的挑戰，全球醫藥供應鏈正面臨「單一化」與「集中化」的脆弱風險；美國、歐盟、日本等國家，都紛紛將藥品供應穩定議題，提升到經濟安全與國家安全的高度，積極推動關鍵藥物的回流生產與戰略儲備。

賴總統指出，台灣的藥品與醫材高度仰賴進口，部分品項甚至受制於境外敵對勢力，加上國際大藥廠基於運輸、產業策略和市場規模的考量，都讓台灣的藥物供應穩定面臨重大挑戰。

賴總統說，將推出為期4年、240億元預算的國家藥物韌性整備計畫，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」三個重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴總統表示，這項計畫有3項核心策略，首先是「自給自足，強化在地供給韌性」，目標推動至少50項關鍵藥物的國產自製。透過政策補助、市場引導以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」。

其次，賴總統說，「智慧科技，完善監測調度」，未來將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」（PILLS Center），導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善橫向與垂直的調度機制。

最後，賴總統表示，「提升產業動能，帶動兆元經濟」，這項計畫不只是守護健康、確保國家安全，更是推動生醫產業升級的契機；要讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航健康台灣的產業動能。

賴總統表示，國家韌性要從各層面共同累積，他樂見健康台灣推動委員會的運作，持續落實跨領域、跨專業的整合；在今年初衛福部與環境部的合作之下，健康台灣推動委員會和國家氣候變遷對策委員會首度召開聯席會議，讓健康議題正式納入國家氣候治理的核心，今天的會議則是積極參與全社會防衛韌性的合作與行動。