政院拍板50億老宅延壽計畫5月起跑 估3千棟老屋受惠

「老宅延壽計畫（2025年至2027年）」5月起受理申請，住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，另增設太陽光電享最高補助30萬元。行政院長卓榮泰說，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等3大目標，預計可提供逾100億元產值。

內政部國土署長蔡長展今天在行政院會會後記者會指出，行政院投入50億元特別預算，由內政部針對屋齡30年以上、4樓至6樓公寓及6樓以下透天住宅，辦理室外及室內修繕補助，讓老宅在不拆除、不重建前提下，提升安全與機能，預計今年5月起受理，至2027年12月31日止。

依據「因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法草案」規定，民眾應先申請室外公共安全項目，才能申請室內優化項目。

蔡長展舉例，以公寓為例，8項室外補助項目包括外牆整修、屋頂防水隔熱、樓梯間修繕及公共管線更新、外掛式空調管線整理、老舊招牌及違規物或違建拆除、增設電梯與無障礙設施等，須至少選擇其中3項，才能申請室內居家安全優化項目，如扶手設置、防滑改善、高低差消除及防墜設施等。

蔡長展說明，內政部並與經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」合作，針對屋頂面積1000平方公尺以下建物增設太陽光電設施，每案最高補助30萬元；另有「住宅家電汰舊換新節能補助」，購置能源效率1級冷氣或冰箱每台補助3000元。

蔡長展提到，以及衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，針對失能等級2以上對象，輔具及居家無障礙每3年最高補助4萬元。此外，地方政府須依財力分級編列修繕補助分擔款，以落實中央地方協力機制，共同擴大補助效益。