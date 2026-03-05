聽新聞
電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作
南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫維持與台灣之間「非官方實質合作」的既有立場。
台灣外交部接獲反映，南韓電子入境卡（E-ArrivalCard）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），經數度向南韓政府嚴正關切並交涉，仍未正面回應。
外交部發言人蕭光偉3日表示，外交部及駐南韓代表處仍將持續與韓方溝通，並研議針對韓方做法採取適當對等措施，期盼韓方能基於台韓民間友好關係，儘速正面回應台灣方所請。
對此，南韓外交部今天回應中央社記者表示，「政府一貫維持南韓與台灣之間非官方實質合作的既有立場，並在此立場下處理相關各項事務」。
目前南韓仍採電子入境卡及紙本入境卡併行，且韓方已向台灣表示，目前沒有取消紙本入境卡的時間表。台灣外交部建議民眾選擇以填寫紙本方式入境。
