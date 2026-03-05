快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

中央社／ 首爾5日專電
南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。示意圖／本報系資料照 徐偉真
南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。示意圖／本報系資料照 徐偉真

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫維持與台灣之間「非官方實質合作」的既有立場。

台灣外交部接獲反映，南韓電子入境卡（E-ArrivalCard）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），經數度向南韓政府嚴正關切並交涉，仍未正面回應。

外交部發言人蕭光偉3日表示，外交部及駐南韓代表處仍將持續與韓方溝通，並研議針對韓方做法採取適當對等措施，期盼韓方能基於台韓民間友好關係，儘速正面回應台灣方所請。

對此，南韓外交部今天回應中央社記者表示，「政府一貫維持南韓與台灣之間非官方實質合作的既有立場，並在此立場下處理相關各項事務」。

目前南韓仍採電子入境卡及紙本入境卡併行，且韓方已向台灣表示，目前沒有取消紙本入境卡的時間表。台灣外交部建議民眾選擇以填寫紙本方式入境。

南韓 外交部

延伸閱讀

滯留卡達台灣人抵沙烏地阿拉伯 駐處協助安置改機票

韓國擬啟動護盤計畫！他看好「市場回穩」：短期行情反彈

美伊開戰 外交部持續協助僑民旅客離境

美國APEC資深官員拜會外交部 肯定台灣區域貢獻

相關新聞

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫...

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

政院拍板50億老宅延壽計畫5月起跑 估3千棟老屋受惠

「老宅延壽計畫（2025年至2027年）」5月起受理申請，住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，另增設太陽光電享最高補助30萬元。行政院長卓榮泰說，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等3大目標，預計可提供逾100億元產值。

中東戰火波及183名台灣旅客滯留杜拜 立委批外交部慢半拍

中東局勢緊張，多團台灣旅客滯留杜拜。立委馬文君今天表示，仍有8團183名國人尚未返台，呼籲外交部在能力所及下，趕快協助安排班機返國；她也質疑外交部應變消極，應強化駐外資源與建立海外緊急事件SOP。

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，每當遇到特殊國際情勢，經濟部須啟用備用電力計畫時，燃煤就會取代天然氣成為重要發電原料，但燃煤發電增加，受影響區域民眾常難預先因應，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。