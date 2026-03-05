快訊

中東戰火波及183名台灣旅客滯留杜拜 立委批外交部慢半拍

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
中東戰火導致多國領空關閉，4日下午阿聯酋暫時復航，搭載501名旅客自杜拜返台。圖／本報資料照片
中東戰火導致多國領空關閉，4日下午阿聯酋暫時復航，搭載501名旅客自杜拜返台。圖／本報資料照片

中東局勢緊張，多團台灣旅客滯留杜拜。立委馬文君今天表示，仍有8團183名國人尚未返台，呼籲外交部在能力所及下，趕快協助安排班機返國；她也質疑外交部應變消極，應強化駐外資源與建立海外緊急事件SOP。

美國以色列伊朗爆發衝突，導致中東多國一度關閉空域，不少航班停飛，造成台灣旅行團滯留海外。馬文君指出，近日情勢稍微緩和，已有部分航班復飛，首班載運275名台灣旅客的班機昨日自杜拜返台，但仍有8團共183名國人滯留當地，盼政府盡速協助返國。

馬文君說，這次美伊衝突導致空域關閉，國人被迫滯留海外，但外交部的作為，多半只是調整旅遊警示燈號、建議國人暫勿前往相關地區，或是對外呼籲中國不要藉「協助台胞」之名進行政治操作，但對於滯留旅客的實際協助與更積極的處理方式，國人感受並不明顯。

馬文君說，這段期間不少國人只能在當地等待航班復飛，甚至在機場空等，凸顯我國在海外突發事件處理上仍有改善空間。

她進一步指出，從去年的以伊衝突到近期美伊戰事，波灣地區已逐漸成為新的「世界火藥庫」，國際局勢變化快速。未來類似因戰事、空域關閉或航班停飛而造成旅客滯留的情況，可能愈來愈常見。

馬文君認為，外交部在面對突發國際事件時，應檢討是否因駐外館處人力與資源不足而影響應變效率。她建議，政府應適度增加在中東與波灣地區的駐館資源與人力，同時建立更完整的海外緊急事件應變SOP，以因應戰爭、撤離或交通中斷等突發狀況。

她強調，隨著國際衝突升高，未來國人旅外求助的需求只會增加，政府應提前建立完整機制，確保在海外發生危機時，能即時提供協助，保障國人安全。

