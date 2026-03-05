快訊

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市副市長蘇俊賓。圖／本報資料照片
桃園市副市長蘇俊賓。圖／本報資料照片

中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，每當遇到特殊國際情勢，經濟部須啟用備用電力計畫時，燃煤就會取代天然氣成為重要發電原料，但燃煤發電增加，受影響區域民眾常難預先因應，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。

美以伊衝突造成中東戰事升溫，行政院會中經濟部今針對我國能源供應影響及因應進行報告，由於天然氣供應吃緊，中央擬增加林口、大林、台中及興達等4處電廠燃煤，啟動備用電力因應。

蘇俊賓指出，從過去幾次爭議可以看出，不論是國際情勢或電廠個別設備問題，一旦燃煤發電量增加，受影響區域的民眾往往沒有得到完整資訊，衍生困擾，面對當前局勢，能源穩定是重中之重，但相關配套也應同步到位。

蘇俊賓呼籲，既然啟用大量燃煤作為備用燃料的可能性越來越高，空氣汙染監控與防制設備應提早部署，排放總量減量規畫也應同步啟動；增加燃煤勢必伴隨粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物等汙染物濃度變化，中央應做好資訊揭露與溝通。

蘇俊賓也提醒，相關資訊應以實際受影響區域為主，而非以縣市別劃分。他以林口發電廠為例指出，電廠雖位處新北，但在許多季節影響範圍卻在桃園，建議電廠燃煤增量數據、空品可能峰值推估、配套的空氣汙染控制計畫與空品監控數據等，務必讓受影響民眾充分了解，以預先因應。

行政院長卓榮泰回應，台電備用機組調度均依照法定程序規範，若未來進入緊急狀況，將要求台電依法定程序執行。

中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓表示，燃煤發電增加，受影響區域民眾常未得到完整資訊，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。圖／行政院提供
中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓表示，燃煤發電增加，受影響區域民眾常未得到完整資訊，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。圖／行政院提供

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

