中央老宅延壽計畫排除住商混合大樓？蘇俊賓：風險最高卻被忽略

行政院會今討論「老宅延壽機能復新計畫」，中央預計投入50億元特別預算，補助老舊公寓或透天宅進行結構安全評估、設備修繕及建築立面改善。與會的桃園市副市長蘇俊賓指出，目前內政部補助計畫排除商業使用類型，但老舊住商混合大樓風險更高，呼籲中央應藉此次計畫納入。內政部長劉世芳則回應，針對桃園建議會研議其他方式協助。

老舊住商混合大樓的公安危機早有前車之鑑。2021年高雄城中城大樓凌晨大火，造成46人死亡、43人受傷。桃園中壢火車站前的財神大樓也曾是結合百貨商場、電影院、旋轉餐廳的中壢地標，如今大部分樓層荒廢，曾發生多次火警，外牆玻璃帷幕破損、遊民寄居，被外界稱為「鬼樓」。

蘇俊賓表示，從過往幾個重大案例可以看出，老舊住商混合大樓的輔導管理是重大課題，無論是結構、外牆磁磚、消防火警與氣爆意外，動輒引起重大事故，民眾傷亡規模都不小，這類大樓卻在此次計畫中遭到排除。

蘇俊賓以桃園為例指出，消防局盤點6層以上住商混合大樓共159處，2024年消防安檢時有104處不合格，占65.4%。經兩年積極輔導、高度介入管制並提供部分補貼，仍有約20%無法合格，原因包含管理設備修繕費用動輒上百萬，費用高昂、產權複雜且管理權責不明、店家更換頻繁產生的裝修責任歸屬不清，許多管委會運作不彰，或管委會與店家存在訴訟等情形。

蘇俊賓強調，住商混合大樓出入人數多、情況相對複雜，若缺乏有效輔導管理，是每個城市裡的不定時炸彈，中央應藉由此次計畫納入高風險族群；有鑑於老舊住商混合大樓在公安上存在高風險，桃園已跨局處盤點，首波鎖定27處較高風險大樓，並依據有無管委會組織及有無資源等區分為4大類，分別擬訂輔導管理策略，搭配公安輔導團介入輔導，對於願意配合的管委會提供適當補助。

蘇俊賓表示，目前市府輔導已具初步成效，有18處通過消防安檢，其餘分階段陸續改善中，若能整合中央資源挹注，將可提高輔導改善能量；建議中央此次計畫應適度鬆綁，或另提計畫針對全國住商混合、管理不易的高風險大樓，一方面輔導補助，並調整法規要求限期改善。