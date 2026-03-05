快訊

中央老宅延壽計畫排除住商混合大樓？蘇俊賓：風險最高卻被忽略

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
行政院會今討論「老宅延壽機能復新計畫」，與會的桃園市副市長蘇俊賓指出，目前內政部補助計畫排除商業使用類型，但老舊住商混合大樓風險更高，呼籲中央應藉此次計畫納入。圖／行政院提供
行政院會今討論「老宅延壽機能復新計畫」，與會的桃園市副市長蘇俊賓指出，目前內政部補助計畫排除商業使用類型，但老舊住商混合大樓風險更高，呼籲中央應藉此次計畫納入。圖／行政院提供

行政院會今討論「老宅延壽機能復新計畫」，中央預計投入50億元特別預算，補助老舊公寓或透天宅進行結構安全評估、設備修繕及建築立面改善。與會的桃園市副市長蘇俊賓指出，目前內政部補助計畫排除商業使用類型，但老舊住商混合大樓風險更高，呼籲中央應藉此次計畫納入。內政部長劉世芳則回應，針對桃園建議會研議其他方式協助。

老舊住商混合大樓的公安危機早有前車之鑑。2021年高雄城中城大樓凌晨大火，造成46人死亡、43人受傷。桃園中壢火車站前的財神大樓也曾是結合百貨商場、電影院、旋轉餐廳的中壢地標，如今大部分樓層荒廢，曾發生多次火警，外牆玻璃帷幕破損、遊民寄居，被外界稱為「鬼樓」。

蘇俊賓表示，從過往幾個重大案例可以看出，老舊住商混合大樓的輔導管理是重大課題，無論是結構、外牆磁磚、消防火警與氣爆意外，動輒引起重大事故，民眾傷亡規模都不小，這類大樓卻在此次計畫中遭到排除。

蘇俊賓以桃園為例指出，消防局盤點6層以上住商混合大樓共159處，2024年消防安檢時有104處不合格，占65.4%。經兩年積極輔導、高度介入管制並提供部分補貼，仍有約20%無法合格，原因包含管理設備修繕費用動輒上百萬，費用高昂、產權複雜且管理權責不明、店家更換頻繁產生的裝修責任歸屬不清，許多管委會運作不彰，或管委會與店家存在訴訟等情形。

蘇俊賓強調，住商混合大樓出入人數多、情況相對複雜，若缺乏有效輔導管理，是每個城市裡的不定時炸彈，中央應藉由此次計畫納入高風險族群；有鑑於老舊住商混合大樓在公安上存在高風險，桃園已跨局處盤點，首波鎖定27處較高風險大樓，並依據有無管委會組織及有無資源等區分為4大類，分別擬訂輔導管理策略，搭配公安輔導團介入輔導，對於願意配合的管委會提供適當補助。

蘇俊賓表示，目前市府輔導已具初步成效，有18處通過消防安檢，其餘分階段陸續改善中，若能整合中央資源挹注，將可提高輔導改善能量；建議中央此次計畫應適度鬆綁，或另提計畫針對全國住商混合、管理不易的高風險大樓，一方面輔導補助，並調整法規要求限期改善。

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫...

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

政院拍板50億老宅延壽計畫5月起跑 估3千棟老屋受惠

「老宅延壽計畫（2025年至2027年）」5月起受理申請，住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，另增設太陽光電享最高補助30萬元。行政院長卓榮泰說，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等3大目標，預計可提供逾100億元產值。

中東戰火波及183名台灣旅客滯留杜拜 立委批外交部慢半拍

中東局勢緊張，多團台灣旅客滯留杜拜。立委馬文君今天表示，仍有8團183名國人尚未返台，呼籲外交部在能力所及下，趕快協助安排班機返國；她也質疑外交部應變消極，應強化駐外資源與建立海外緊急事件SOP。

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，每當遇到特殊國際情勢，經濟部須啟用備用電力計畫時，燃煤就會取代天然氣成為重要發電原料，但燃煤發電增加，受影響區域民眾常難預先因應，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。

