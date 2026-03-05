卓榮泰：不能只有贏球才愛「Team Taiwan」 繼續迎戰每場硬仗

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰與澳洲交手，台灣終場0比3吞敗。行政院長卓榮泰今天表示，不能只有贏球才愛「Team Taiwan」，期盼接下來賽事能像這次的上壘手勢一樣，大家一起手牽手，心連心，繼續迎戰每場硬仗。

此次台灣隊賽前除野手李灝宇因傷退賽，陳傑憲則在6局上遭觸身球擊中退場；卓也提到，希望陳傑憲傷勢無礙，平安歸隊，也祝福李灝宇、龍（Jonathon Long）好好休養，早日升上大聯盟。

世界棒球經典賽C組預賽在東京巨蛋舉行，台灣球迷湧入東京巨蛋，觀眾席上隨處可見球迷揮舞小國旗替台灣隊加油，熟悉的應援口號、加油曲全場不間斷，把東京巨蛋變成台灣主場；卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵也在行政院會時做出「抓手腕」手勢聲援。