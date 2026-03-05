快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

滯留卡達台灣人抵沙烏地阿拉伯 駐處協助安置改機票

中央社／ 台北5日電
首批滯留卡達的台灣人5日抵達沙烏地阿拉伯，駐沙烏地阿拉伯代表張治平（右5）赴利雅德機場迎接。圖／中央社（外交部提供）
首批滯留卡達的台灣人5日抵達沙烏地阿拉伯，駐沙烏地阿拉伯代表張治平（右5）赴利雅德機場迎接。圖／中央社（外交部提供）

美伊開戰導致台灣旅客滯留中東外交部今天表示，駐沙烏地阿拉伯代表處聯繫上26名滯留卡達且有意願離境的台灣人，首批10人於5日清晨抵沙國國際機場，駐處協助安置、更改機票等事宜。

外交部下午發布新聞稿指出，伊朗大規模報復美國以色列行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。截至3月4日止，台灣駐沙烏地阿拉伯代表處已聯繫上26名滯留卡達且有意願離境的台灣人，同時提供更改機票及退票等相關協助。

外交部說明，首批10名民眾，其中包括曾透過社群媒體表達盼駐處提供協助的滯留民眾，已於3月4日下午分兩班車次自卡達出發前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，並於3月5日清晨抵達利雅德哈立德國王國際機場。

外交部表示，台灣駐沙烏地阿拉伯代表張治平等前往機場迎接並提供餐點及必要協助，隨後陪同辦理更改後續航班事宜，並於完成行李寄存等程序後，協助安排交通並送民眾前往旅館辦理入住等相關行政事宜。

外交部提醒，目前中東地區如卡達等多國領空仍關閉，滯留在當地民眾應提高警覺並耐心等待空域重啟，遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，台灣相關駐處將持續與民眾保持聯繫，以利提供後續協助。如有需要，也請隨時與相關駐處聯絡。

外交部說，台灣駐沙烏地阿拉伯代表處將持續協助有意離開卡達的民眾經陸路前往沙國，以利民眾自沙國自行搭乘商業航班返國。倘有需求，請與台灣駐沙烏地阿拉伯代表處登記，聯繫電話：+966-505-223-725。

美伊開戰 外交部 沙烏地阿拉伯 卡達 伊朗 美國 以色列 中東

延伸閱讀

與中東台人自救會接上線了 外交部：200餘人今起陸續返台

中東戰事延燒 外交部掌握逾3,000名僑民籲分區儘速離境

駐杜拜辦事處於機場慰問即將離境國人 協助順利返國

51團逾千名國人仍在境外 政院：協調航班助國人順利返台

相關新聞

電子入境卡被列「中國台灣」 南韓外交部：維持與台非官方實質合作

南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN），台灣外交部日前表示會持續與韓方溝通。南韓外交部今天回應，南韓一貫...

主持健康台灣會議 賴總統宣布4年240億元的國家藥物韌性計畫

賴清德總統今（5日）下午主持健康台灣會議表示，政府將推動為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，以「國產國用、智慧調控、國際聯盟」為重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

賴清德總統5日主持健康台灣委員會第七次會議。他表示，今年初，衛福部與環境部合作，「健康台灣推動委員會」和「國家氣候變遷對策委員會」首度召開聯席會議，因藥物韌性是「全社會防衛韌性」的重要一環。面對地緣政治、經貿變化，需積極推動關鍵藥物回流生產與戰略儲備。

政院拍板50億老宅延壽計畫5月起跑 估3千棟老屋受惠

「老宅延壽計畫（2025年至2027年）」5月起受理申請，住戶中有65歲以上長者或弱勢族群，室內修繕補助每戶最高可加碼至30萬元，另增設太陽光電享最高補助30萬元。行政院長卓榮泰說，盼完成補助普及化、服務擴大化、建材國產化等3大目標，預計可提供逾100億元產值。

中東戰火波及183名台灣旅客滯留杜拜 立委批外交部慢半拍

中東局勢緊張，多團台灣旅客滯留杜拜。立委馬文君今天表示，仍有8團183名國人尚未返台，呼籲外交部在能力所及下，趕快協助安排班機返國；她也質疑外交部應變消極，應強化駐外資源與建立海外緊急事件SOP。

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

中東戰事釀天然氣供應吃緊，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力。桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，每當遇到特殊國際情勢，經濟部須啟用備用電力計畫時，燃煤就會取代天然氣成為重要發電原料，但燃煤發電增加，受影響區域民眾常難預先因應，也缺乏空汙減量配套，呼籲中央與地方合作完整揭露資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。