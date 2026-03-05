滯留卡達台灣人抵沙烏地阿拉伯 駐處協助安置改機票

美伊開戰導致台灣旅客滯留中東，外交部今天表示，駐沙烏地阿拉伯代表處聯繫上26名滯留卡達且有意願離境的台灣人，首批10人於5日清晨抵沙國國際機場，駐處協助安置、更改機票等事宜。

外交部下午發布新聞稿指出，伊朗大規模報復美國與以色列行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。截至3月4日止，台灣駐沙烏地阿拉伯代表處已聯繫上26名滯留卡達且有意願離境的台灣人，同時提供更改機票及退票等相關協助。

外交部說明，首批10名民眾，其中包括曾透過社群媒體表達盼駐處提供協助的滯留民眾，已於3月4日下午分兩班車次自卡達出發前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，並於3月5日清晨抵達利雅德哈立德國王國際機場。

外交部表示，台灣駐沙烏地阿拉伯代表張治平等前往機場迎接並提供餐點及必要協助，隨後陪同辦理更改後續航班事宜，並於完成行李寄存等程序後，協助安排交通並送民眾前往旅館辦理入住等相關行政事宜。

外交部提醒，目前中東地區如卡達等多國領空仍關閉，滯留在當地民眾應提高警覺並耐心等待空域重啟，遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，台灣相關駐處將持續與民眾保持聯繫，以利提供後續協助。如有需要，也請隨時與相關駐處聯絡。

外交部說，台灣駐沙烏地阿拉伯代表處將持續協助有意離開卡達的民眾經陸路前往沙國，以利民眾自沙國自行搭乘商業航班返國。倘有需求，請與台灣駐沙烏地阿拉伯代表處登記，聯繫電話：+966-505-223-725。